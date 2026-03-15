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फर्रुखाबाद में ट्रक की चपेट में आई बाइक, हादसे में तीन युवकों की मौत

नवाबगंज चौराहे के पास देर रात अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई.

Farrukhabad Accident
फर्रुखाबाद रोड एक्सीडेंट में 3 की मौत. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 10:01 AM IST

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फर्रुखाबाद : यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज चौराहे के पास देर रात ट्रक बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई. जिससे घटनास्थल पर तीनों युवकों की मौत हो गई. तीनों के शव क्षत-विक्षत हो गए. तीनों युवकों की पहचान नहीं हुई.

उधर घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. ट्रक भी क्षतिग्रस्त हो गया. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

नवाबगंज थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि बीती रात घटना करीब 12:00 और 12:30 के बीच की होगी.

राजीव कुमार ने बताया कि नवाबगंज चौराहे के पास बाइक सवार बाइक व ट्रक के एक्सीडेंट की सूचना मिली. जिससे तीनों के शव क्षत-विक्षत हो गए.

उधर अनियंत्रित हुआ ट्रक पेड़ में जा घुसा. मौके से चालक भाग गया. पुलिस ने घटनास्थल पहुंच कर तीनों के शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया.

थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि तीनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी है. पहचान होने के बाद पता चलेगा कि तीनों युवक कहां से कहां जा रहे थे. पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है.

इस हादसे के शिकार लोगों की उम्र करीब 30 साल, 20 वर्ष और 18 वर्ष के आसपास की होगी. पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

अभी-अभी खबर मिली है कि एटा जनपद के ग्राम खुर्रा के कुछ लोग आए हैं. जिन्होंने शव की पहचान की है. एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था. जिससे शव की पहचाना मुश्किल हो गया है. कपड़ों से पहचान की जा रही है.

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