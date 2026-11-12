करनाल के इंद्री कोर्ट के सामने मौत का तांडव, रोडवेज बस और टेम्पू की भीषण टक्कर
Karnal Road accident : हरियाणा के करनाल के इंद्री कोर्ट के सामने रोडवेज बस ने टेम्पू को टक्कर मार दी है.
Published : November 12, 2026 at 6:04 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 6:15 PM IST
Karnal Road accident : हरियाणा के करनाल के इंद्री में कोर्ट के सामने एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया. हरियाणा रोडवेज की बस और टेम्पू के बीच आमने-सामने ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि टेम्पू के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे में टेम्पू चालक और उसमें सवार गाय की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है.
रास्ते में काल बनकर आई बस : गुढ़ा गांव निवासी रविंद्र अपने टेम्पू में पाल कॉलोनी से एक गाय को लेकर नगला रोडान की तरफ जा रहा था. अभी वो इंद्री कोर्ट के सामने पहुंचा ही था कि करनाल की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस से टेम्पू टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पू पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक रविंद्र को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इस दर्दनाक हादसे में टेम्पू में मौजूद गाय ने भी दम तोड़ दिया.
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मौके पर पहुंची पुलिस : हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और दुर्घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए. जांच अधिकारी सुमित के अनुसार, हादसे में गुढ़ा निवासी टेम्पू चालक रविंद्र और टेम्पू में मौजूद गाय की मौत हुई है. पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि हादसे की वास्तविक परिस्थितियों और टक्कर के कारणों का पता लगाया जा सके.
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