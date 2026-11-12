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करनाल के इंद्री कोर्ट के सामने मौत का तांडव, रोडवेज बस और टेम्पू की भीषण टक्कर

करनाल के इंद्री कोर्ट के सामने मौत का तांडव ( ETV Bharat )

Karnal Road accident : हरियाणा के करनाल के इंद्री में कोर्ट के सामने एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके को दहला दिया. हरियाणा रोडवेज की बस और टेम्पू के बीच आमने-सामने ऐसी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि टेम्पू के परखच्चे उड़ गए. टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे में टेम्पू चालक और उसमें सवार गाय की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर का खौफनाक मंजर साफ दिखाई दे रहा है.