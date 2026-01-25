ETV Bharat / state

लोहरदगा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, इलाके में भारी सुरक्षाबल तैनात

लोहरदगा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है.

violent-clashes-between-two-groups-in-lohardaga
कुडू थाना, लोहरदगा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 11:47 AM IST

लोहरदगा: जिले में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इतना ही नहीं दोनों तरफ से जमकर लाठी-डंडे चला. इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई. गांव में तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि कि लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के उडुमुडू गांव में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और शनिवार देर शाम मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला गया. जुलूस के दौरान, मूर्ति के साथ चल रहे साउंड सिस्टम वाली गाड़ी का एक हिस्सा एक खास समुदाय के व्यक्ति के घर से छू गया. इसी बात पर विवाद शुरू हो गया.

हालांकि मौके पर विवाद को शांत करवाया गया, लेकिन रविवार को गांव के कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के लोगों से मारपीट कर दी. जिसके बाद विवाद और भी गहरा गया. फिर दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी, डंडे चले. पत्थर फेके गए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है.

इधर, सूचना मिलने के बाद लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी मौके पर पहुंचे. लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि माहौल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. पुलिस लगातार कैंप कर रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

