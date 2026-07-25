जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष, आधा दर्जन घायल, दो की हालत गंभीर
पुलिस के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने पंचायत बुलाई थी. इसी में मारपीट हो गई.
Published : July 25, 2026 at 8:10 PM IST
बाड़ी (धौलपुर): जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है. लाठी–भाटा और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में एक पक्ष की दो महिलाओं सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल और चोटिल हो गए. घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया. साथ में कंचनपुर पुलिस को भी सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लिए हैं.
कंचनपुर थाने के हैड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि घटना थाना क्षेत्र के भमगढ़ की है. अस्पताल में पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लिए. घायलों में से प्रभा देवी और विजय सिंह की हालत गंभीर है. उन्हें धौलपुर रेफर किया है. आपस में भिड़े लोगों में परिवार की जमीन का विवाद है. इसमें पूर्व में भी दो बार झगड़ा हो चुका है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है. आज पंचायत बुलाई गई थी, जहां इनमें मारपीट हो गई. घायलों के पर्चा बयान के आधार पर हमलावरों की तलाश की जा रही है.
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बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती एक पक्ष के घायल विजय पुत्र तोताराम ठाकुर ने बताया कि उनके परिवार के ही भाई महेश के बच्चों से पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है. शनिवार को महेश पक्ष के लोगों ने ही घर के पास पंचायत बुलाई थी. इस दौरान दूसरे पक्ष ने पंचों की बात ना मानकर लाठी–डंडों और फरसे से हमला कर दिया. इस हमले में विजय के सिर में गंभीर चोट आई है. वहीं 26 वर्षीय रवि पुत्र अतर सिंह, 65 वर्षीय महिला प्रभा पत्नी अतर सिंह की हालत गंभीर है.
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साथ में अर्चना पत्नी जितेंद्र, जितेंद्र पुत्र अतरसिंह, राम किशोर पुत्र रमेश और सरोज पत्नी रामकिशोर भी चोटिल हुए हैं. जिनमें से विजय सिंह और प्रभा की हालत गंभीर है. वहीं घटना को लेकर पीड़ित पक्ष की महिला सरोज देवी और घायल जितेंद्र का आरोप है कि उन्होंने दो दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी और झगड़े की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. यदि पुलिस एक्शन लेती तो आज यह घटना नहीं होती.