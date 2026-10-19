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पुलिस के साथ हिंसक झड़प मामला, चांदनी थाना क्षेत्र से 6 आरोपी अरेस्ट

सूरजपुर पुलिस की कार्रवाई ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर : सूरजपुर की चांदनी पुलिस ने महिला की सड़क हादसे में मौत के बाद पुलिस और प्रशासन के साथ हिंसक झड़प करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों की गिरफ्तारी की है.साथ ही साथ अन्य लोगों की तलाश जारी है.

कब हुई थी वारदात ?

17 अक्टूबर को सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम और प्रदर्शन किया था. इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को क्रशर प्लांट से संबंधित होने का आरोप लगाते हुए प्लांट में आगजनी की कोशिश की थी. इस दौरान पुलिस और राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने कई घंटे तक घेर कर रखा था. जब पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को मौके से हटाना चाहा तो उन पर हमला हुआ.इसके बाद भारी पुलिस बल भेजकर मौके की स्थिति को संभाला गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया था. चांदनी थाना क्षेत्र से 6 आरोपी अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)