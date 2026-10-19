पुलिस के साथ हिंसक झड़प मामला, चांदनी थाना क्षेत्र से 6 आरोपी अरेस्ट
सूरजपुर की चांदनी पुलिस ने बिहरपुर गांव में पुलिस के साथ हिंसक झड़प करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:21 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर की चांदनी पुलिस ने महिला की सड़क हादसे में मौत के बाद पुलिस और प्रशासन के साथ हिंसक झड़प करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों की गिरफ्तारी की है.साथ ही साथ अन्य लोगों की तलाश जारी है.
कब हुई थी वारदात ?
17 अक्टूबर को सूरजपुर के चांदनी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम और प्रदर्शन किया था. इस दौरान ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को क्रशर प्लांट से संबंधित होने का आरोप लगाते हुए प्लांट में आगजनी की कोशिश की थी. इस दौरान पुलिस और राजस्व की टीम को ग्रामीणों ने कई घंटे तक घेर कर रखा था. जब पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को मौके से हटाना चाहा तो उन पर हमला हुआ.इसके बाद भारी पुलिस बल भेजकर मौके की स्थिति को संभाला गया.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया था.
महिला की मौत के बाद प्रदर्शन हुआ था.इसमें ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी. पुलिस की टीम ने संदिग्धों को पहचानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है. इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है,साथ ही साथ जो भी इस मामले में और भी संदिग्ध होंगे उनकी पहचान करके कार्रवाई की जाएगी -योगेश कुमार देवांगन, ASP
किस महिला की हुई थी मौत ?
चांदनी बिहरपुर के कुबेरपुर चौक पर ट्रैक्टर से सड़क हादसा हुआ था. जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिहरपुर से इलाज कराकर महिला घर लौट रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से चंद्रावती जायसवाल की मौके पर मौत हो गई थी.हादसे के बाद चालक फरार हो गया था. चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था,यही नहीं शव को सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने चक्काजाम भी किया था.