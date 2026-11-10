कानपुर में पटाखे जलाने के विवाद में खूनी संघर्ष, कैलाश नगर में घरों पर पथराव
दबंगों ने पहले तो लोगों को प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर दो दर्जन से ज्यादा युवकों के साथ मिलकर मोहल्ले पर हमला बोल दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 2:06 PM IST
कानपुर: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित कैलाश नगर में दीपावली के बाद पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. विरोध करने पर दबंगों ने पहले तो लोगों को प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर दो दर्जन से ज्यादा युवकों के साथ मिलकर मोहल्ले पर हमला बोल दिया.
हमलावरों ने घरों को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव किया. इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इस हिंसक वारदात में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
पटाखा फूटने पर शुरू हुई कहासुनी
कैलाश नगर के निवासी ज्ञान चंद्र ने बताया कि, सोमवार देर रात गली में बच्चे पटाखे जला रहे थे. उसी समय वहां से बाइक पर गुजर रहे एक युवक के पास अचानक एक पटाखा फूट गया. इससे भड़के बाइक सवार और उसके साथियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी.
देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने प्लास्टिक के पाइप से दो लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी. उस वक्त मारपीट के बाद आरोपी धमकी देते हुए चले गए.
दो दर्जन युवकों ने किया पथराव, घरों के दरवाजे बंद करने को मजबूर हुए लोग
बताया जा रहा है, कि मारपीट के कुछ ही देर बाद आरोपी अपनी ताकत दिखाने के लिए करीब दो दर्जन उपद्रवी युवकों को लेकर दोबारा मोहल्ले में आ धमके हमलावरों का उग्र रूप देखकर लोग जान बचाने के लिए अपने-अपने घरों की तरफ भागे और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए. इसके बावजूद दबंगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने बंद घरों पर अंधाधुंध ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए.
इस दौरान जब मोहल्ले के शिव कुमार बीच-बचाव करने और युवकों को समझाने पहुंचे, तो आरोपियों ने उन पर भी डंडे से हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया. पथराव के बाद पूरी गली में सन्नाटा पसर गया और चारों तरफ ईंट-पत्थर व टूटे हुए पाइप बिखर गए.
पुलिस ने दर्ज किया मामला, कई संदिग्ध हिरासत में
घटना की जानकारी मिलते ही जाजमऊ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मामले की जानकारी देते हुए एसीपी कैंट डॉ. प्रियंका बाजपेई ने बताया कि 9 नवंबर 2026 की रात करीब 9:30 बजे तिवारीपुर इलाके में पटाखे जलाने को लेकर दो पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.