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कानपुर में पटाखे जलाने के विवाद में खूनी संघर्ष, कैलाश नगर में घरों पर पथराव

कानपुर में पटाखे जलाने के विवाद में खूनी संघर्ष. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित कैलाश नगर में दीपावली के बाद पटाखे जलाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. विरोध करने पर दबंगों ने पहले तो लोगों को प्लास्टिक के पाइप से पीटा, फिर दो दर्जन से ज्यादा युवकों के साथ मिलकर मोहल्ले पर हमला बोल दिया.

हमलावरों ने घरों को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव किया. इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. इस हिंसक वारदात में दोनों पक्षों के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

कानपुर में पटाखे जलाने के विवाद में खूनी संघर्ष. (ईटीवी भारत) पटाखा फूटने पर शुरू हुई कहासुनी कैलाश नगर के निवासी ज्ञान चंद्र ने बताया कि, सोमवार देर रात गली में बच्चे पटाखे जला रहे थे. उसी समय वहां से बाइक पर गुजर रहे एक युवक के पास अचानक एक पटाखा फूट गया. इससे भड़के बाइक सवार और उसके साथियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने प्लास्टिक के पाइप से दो लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी. उस वक्त मारपीट के बाद आरोपी धमकी देते हुए चले गए. दो दर्जन युवकों ने किया पथराव, घरों के दरवाजे बंद करने को मजबूर हुए लोग