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हमीरपुर यज्ञ में हिंसक झड़प, 8 लोग घायल, 6 नामजद समेत 12 पर मुकदमा दर्ज

हमीरपुर: जरिया थाना क्षेत्र के पहरा गांव स्थित सिद्ध बाबा आश्रम मंदिर में हो रहे यज्ञ के दौरान मंगलवार रात मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई. दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायल पक्ष की तहरीर पर 6 नामजद और 6 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडेय के अनुसार, पहरा गांव में 22 जुलाई से सिद्ध बाबा आश्रम मंदिर में यज्ञ चल रहा है. मंगलवार को पूर्णाहुति के बाद भंडारे की तैयारियां चल रही थीं, जबकि बुधवार को कन्या भोज होना था. इसी दौरान मंदिर परिसर में बच्चों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया.

मामले में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले, मारपीट में कमल (20) पवन (27) राहुल (25) आकाश (18) उदयभान (60) कपिल (18) प्रदीप (15) और नरेश (25) घायल हो गए. कमल को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि पवन का उरई में उपचार चल रहा है. अन्य घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा है.

घायल कमल के पिता अशोक ने आरोप लगाया कि गांव के ही अरविंद, विक्रम, नीलू उर्फ नीलेश, राहुल, मंगल, नवल समेत छह अन्य लोग लाठी-डंडों समेत पिस्टल के साथ यज्ञ स्थल पहुंचे और यज्ञ समिति के सदस्यों पर हमला बोल दिया. आरोप है कि हमलावरों ने बीच-बचाव करने वालों को भी नहीं छोड़ा और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए.