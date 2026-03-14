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नूंह के अलावलपुर गांव में पंचायत के दौरान हिंसक झड़प, 13 लोग घायल

नूंहः जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयसिंहपुर चौकी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में तीन-चार दिन पहले एक मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया. गांव में दुकान से सामान लेने को लेकर अली पक्ष और मिसरु पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था. इस विवाद को सुलझाने के लिए कल एक पंचायत बुलाई गई थी.

दोनों पक्षों को नूंह सदर में बुलाया गयाः पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन बातचीत के दौरान आपसी तनाव बढ़ गया और अचानक दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई. इस हिंसक झड़प में अली पक्ष के 6 लोग और मिसरु पक्ष के 7 लोग घायल हो गए. कुल मिलाकर 13 लोग इस घटना में चोटिल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को आज सदर नूंह थाने में बुलाया है. थाने में दोनों पक्षों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए निगरानी शुरू कर दी है.