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नूंह के अलावलपुर गांव में पंचायत के दौरान हिंसक झड़प, 13 लोग घायल

नूंह में पंचायत के दौरान हिंसक झड़प के दौरान 13 लोग घायल हो गए.

VIOLENT CLASH DURING PANCHAYAT
हिंसक झड़प में 13 लोग घायल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 14, 2026 at 9:01 PM IST

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नूंहः जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयसिंहपुर चौकी क्षेत्र के अलावलपुर गांव में तीन-चार दिन पहले एक मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया. गांव में दुकान से सामान लेने को लेकर अली पक्ष और मिसरु पक्ष के बीच झगड़ा हो गया था. इस विवाद को सुलझाने के लिए कल एक पंचायत बुलाई गई थी.

दोनों पक्षों को नूंह सदर में बुलाया गयाः पंचायत में दोनों पक्षों को बुलाया गया, लेकिन बातचीत के दौरान आपसी तनाव बढ़ गया और अचानक दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई. इस हिंसक झड़प में अली पक्ष के 6 लोग और मिसरु पक्ष के 7 लोग घायल हो गए. कुल मिलाकर 13 लोग इस घटना में चोटिल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को आज सदर नूंह थाने में बुलाया है. थाने में दोनों पक्षों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए निगरानी शुरू कर दी है.

अलावलपुर गांव में पंचायत के दौरान हिंसक झड़प (Etv Bharat)

छोटी-मोटी बात से शुरू हुआ था विवादः स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद छोटी-मोटी बात से शुरू हुआ था, लेकिन पंचायत में बात बिगड़ गई. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है. पुलिस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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