नोएडा के पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष, एक की मौत, दूसरा साथी घायल; आरोपी फरार
नोएडा के थाना फेस-1 इलाके में एक पार्क में जन्मदिन मनाने के दौरान विवाद हो गया. इस दौरान एक युवक की मौत हो गई.
Published : November 9, 2026 at 12:56 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र के नया बांस गांव के पास स्थित एक पार्क में जन्मदिन मनाने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं. उपचार के दौरान 25 वर्षीय अमित की मौत हो गई, जबकि उसका साथी शिवम घायल हो गया. शिवम को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
स्कूटी के पैर से टकराने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद
एडीसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि घटना 8 और 9 नवंबर की मध्यरात्रि की है. नया बांस गांव के पास एक पार्क में अमित (25), शिवम, यशपाल, आकाश और विनोद समेत कुछ युवक मौजूद थे. इसी दौरान जब वे स्कूटी से वहां से जाने लगे तो स्कूटी एक युवक के पैर से टकरा गई. उक्त युवक भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में अपने एक मित्र का जन्मदिन मना रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.
शिवम को हायर सेंटर रेफर किया गया
एडीसीपी के मुताबिक, झगड़े के दौरान अमित के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि शिवम भी सिर में चोट लगने से घायल हो गया. दोनों को उनके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया. शिवम को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है और अब वह खतरे से बाहर है.
एडीसीपी नोएडा अभय मिश्रा ने बताया कि थाना फेस-1 पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं. पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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