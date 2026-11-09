ETV Bharat / state

नोएडा के पार्क में बर्थडे पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष, एक की मौत, दूसरा साथी घायल; आरोपी फरार

मृतक अमित की फाइल फोटो. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस-1 क्षेत्र के नया बांस गांव के पास स्थित एक पार्क में जन्मदिन मनाने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में दो युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं. उपचार के दौरान 25 वर्षीय अमित की मौत हो गई, जबकि उसका साथी शिवम घायल हो गया. शिवम को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

स्कूटी के पैर से टकराने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद