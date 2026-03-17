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दुर्ग में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील

दुर्ग के गफ्फार कॉलोनी में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला.पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की.

police took out flag march
दुर्ग में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 17, 2026 at 12:13 PM IST

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दुर्ग : दुर्ग जिले के गफ्फार मोहल्ले में सोमवार रात को साम्प्रदायिक तनाव उपजा था. तनाव के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए मंगलवार को दुर्ग पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च के दौरान एसएसपी विजय अग्रवाल के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था.इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

क्यों बढ़ा था तनाव ?

घटना की शुरुआत सोमवार रात करीब 10 बजे हुई.इस दौरान दो पड़ोसियों के बच्चों के बीच मामूली विवाद हुआ.लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चों के विवाद में घर के बड़े शामिल हो गए. दोनों ही परिवारों के बड़े लोग जब आपस में विवाद करने लगे तो बात पहले कहासुनी और फिर मारपीट में तब्दील हो गई.मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया.इसके बाद दोनों ही पक्षों के समर्थक मौके पर जुट गए और फिर दो गुट आपस में मारपीट करने लगे. अचानक भड़की इस हिंसा से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल

घटना की खबर लगते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा था.लेकिन भीड़ ने शांत होने के बजाय पुलिस बल पर ही हमला बोल दिया.इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग करके मौके से भीड़ को हटाया.इस घटना में कई लोग घायल हुए,जिसमें पुलिसर्मी भी शामिल हैं.फिलहाल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति को शांत बनाए रखने की कोशिश जारी है.

स्थानीय लोगों ने पुराने विवाद से जोड़ा घटनाक्रम

स्थानीय निवासी अमित मंगल के अनुसार इस तनाव की जड़ दो दिन पहले की एक घटना भी हो सकती है.आरोप है कि एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को अपने साथ ले गया था. पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म (धारा 376) का मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था. इसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ था, जो बच्चों के विवाद के बाद हिंसा में बदल गया.पुलिस प्रशासन का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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VIOLENT CLASH BETWEEN TWO PARTIES

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