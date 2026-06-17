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दुर्ग में दो पक्षों में खूनी विवाद, चाकूबाजी में तीन घायल, पाटन में चुनावी रंजिश में उपसरपंच घायल

दुर्ग : दुर्ग जिले में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी वारदात हुई है. पहली घटना घासीदास नगर में हुई जबकि दूसरी घटना पाटन ब्लॉक में सामने आई है. घासीदास नगर में तीन लोगों पर चाकू से हमला किया गया है. पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस यदि वक्त रहते कार्रवाई करती तो चाकूबाजी की घटना को टाला जा सकता था.

क्या है घटनाक्रम ?

पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे शाम 6 बजे ही शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. न शिकायत दर्ज हुई और न ही मौके पर पुलिस भेजी गई. इसके कुछ घंटों बाद ही आरोपियों ने हमला कर दिया और तीन लोग अस्पताल पहुंच गए.

कैसे हुई घटना की शुरुआत

ये पूरा घटनाक्रम दो दिन पुराना है. जब दो दिन पहले घासीदास नगर में एक स्कूटी में आगजनी हुई. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा.लेकिन जब आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया तो उसने परिवार के साथ विवाद शुरु किया.

दुर्ग में दो पक्षों में खूनी विवाद, चाकूबाजी में तीन घायल (Etv Bharat)

थाने गए लेकिन नहीं दर्ज हुई शिकायत

पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने शाम के वक्त आकर मारपीट की.मारपीट की घटना की शिकायत लेकर वो जामुल थाने पहुंचे थे.लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से ना लेकर वापस लौटा दिया गया.घर वापस लौटने के बाद रात करीब 8 बजे आरोपी अपने साथ कई लोगों को लेकर वापस मोहल्ले में आया और परिवार पर हमला कर दिया. इस दौरान चाकू,डंडा और पत्थर भी चले.इस घटना में तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए.पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी तीन माह की गर्भवती बेटी आरती साहू के पेट में भी लात मारी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.परिवार के कई सदस्य घायल हुए हैं.सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.