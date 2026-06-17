दुर्ग में दो पक्षों में खूनी विवाद, चाकूबाजी में तीन घायल, पाटन में चुनावी रंजिश में उपसरपंच घायल
दुर्ग में आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है. पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 12:18 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी वारदात हुई है. पहली घटना घासीदास नगर में हुई जबकि दूसरी घटना पाटन ब्लॉक में सामने आई है. घासीदास नगर में तीन लोगों पर चाकू से हमला किया गया है. पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस यदि वक्त रहते कार्रवाई करती तो चाकूबाजी की घटना को टाला जा सकता था.
क्या है घटनाक्रम ?
पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे शाम 6 बजे ही शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. न शिकायत दर्ज हुई और न ही मौके पर पुलिस भेजी गई. इसके कुछ घंटों बाद ही आरोपियों ने हमला कर दिया और तीन लोग अस्पताल पहुंच गए.
कैसे हुई घटना की शुरुआत
ये पूरा घटनाक्रम दो दिन पुराना है. जब दो दिन पहले घासीदास नगर में एक स्कूटी में आगजनी हुई. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा.लेकिन जब आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आया तो उसने परिवार के साथ विवाद शुरु किया.
थाने गए लेकिन नहीं दर्ज हुई शिकायत
पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी ने शाम के वक्त आकर मारपीट की.मारपीट की घटना की शिकायत लेकर वो जामुल थाने पहुंचे थे.लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से ना लेकर वापस लौटा दिया गया.घर वापस लौटने के बाद रात करीब 8 बजे आरोपी अपने साथ कई लोगों को लेकर वापस मोहल्ले में आया और परिवार पर हमला कर दिया. इस दौरान चाकू,डंडा और पत्थर भी चले.इस घटना में तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए.पीड़ित महिला का आरोप है कि उसकी तीन माह की गर्भवती बेटी आरती साहू के पेट में भी लात मारी गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई.परिवार के कई सदस्य घायल हुए हैं.सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.
अगर हमारी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होती, एक पुलिसकर्मी भी मौके पर भेज दिया जाता, तो तीन लोगों को चाकू नहीं लगता. ना ही परिवार को इस भयावह स्थिति का सामना करना पड़ता.रात 11 बजे तक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिससे पुलिस की संवेदनशीलता और तत्परता पर सवाल खड़े हो रहे हैं- अमर बाई, पीड़ित महिला
पुरानी रंजिश को लेकर हमला
वहीं दूसरी घटना पाटन ब्लॉक के सांकरा गांव में हुई.जहां चुनावी रंजिश के कारण उपसरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है. पंचायत के ही एक पंच ने पुरानी चुनावी दुश्मनी के कारण उपसरपंच पर हमला कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. घायल उपसरपंच ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है.
चुनाव में हारने वाले ने किया हमला
पीड़ित उपसरपंच का आरोप है कि हाल ही में क्षेत्र में जनपद सदस्य का चुनाव संपन्न हुआ था. चुनाव में आरोपी पंच जिस प्रत्याशी का समर्थन कर रहा था, उसे हार का सामना करना पड़ा. इसी बात को लेकर आरोपी काफी नाराज था और लगातार उपसरपंच के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहा था.
आरोपी पंच ने चुनावी हार की खुन्नस निकालने के लिए अचानक हमला कर दिया.घटना के दौरान विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. हमले में मुझे काफी चोट आई है. आसपास के ग्रामीणों को जब जानकारी मिली तो वो आए और झगड़ा शांत कराया- पीड़ित
इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक मतभेद और गुटबाजी की वजह से विवाद की स्थिति बनी हुई है.वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस कर रही मामले की जांच
पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.फिलहाल पुलिस गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना दोबारा न हो.
जैविक खेती मिशन योजना: कांकेर किसान मेले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
महात्मा गांधी की प्रतिमा टूटने पर बवाल, नाबालिग ने तोड़ी थी प्रतिमा
बीएसपी स्क्रैप चोरी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस ने देवरिया से मुख्य आरोपी को दबोचा