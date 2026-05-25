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हरियाणा के फरीदाबाद में रास्ते पर छिड़ा "रण", दो गुटों में जमकर हुई मारपीट

हरियाणा के फरीदाबाद में रास्ते को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ और डीग गांव रणभूमि में बदल गया.

Violent clash between two groups over road in Faridabad
हरियाणा के फरीदाबाद में रास्ते पर छिड़ा "रण" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 8:39 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के डीग गांव में 10 फुट रास्ते को लेकर ऐसा बवाल हुआ कि पूरा गांव रणभूमि में बदल गया. दो पक्ष आमने-सामने आए और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोग एक-दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग करीब 7 फुट ऊंची दीवार को तोड़ते हुए भी दिखाई दिए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

दीवार खड़ी कर दी : जानकारी के अनुसार डीग गांव में राजकुमारी नाम की महिला अपने मकान का निर्माण कार्य करा रही थी. आरोप है कि इसी दौरान नवीन नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन पर करीब 7 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी और केवल 3 फुट का रास्ता छोड़ा. पड़ोसी रवि ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि यह गांव का पुराना रास्ता है और पंचायती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है.

हरियाणा के फरीदाबाद में रास्ते पर छिड़ा "रण" (ETV Bharat)

दोनों पक्षों के बीच कहासुनी : रवि का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से इस मामले की शिकायत की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. रविवार को जब निर्माण कार्य चल रहा था, तब रवि पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने की कोशिश की. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए और जमकर मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में लोग एक-दूसरे को धक्का देते, हाथापाई करते और दीवार तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जबर्दस्ती दीवार तोड़ी : वहीं दूसरे पक्ष के नवीन का कहना है कि जिस जमीन पर दीवार बनाई गई है वह उनकी निजी संपत्ति है और उनके पास जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज मौजूद हैं. नवीन ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने जबर्दस्ती उनकी दीवार तोड़ी और मजदूरों और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की.

मामले की जांच जारी : घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि जमीन और रास्ते को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है. फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत ले ली गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : May 25, 2026 at 8:46 PM IST

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