नूंह में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, कब्रिस्तान के पास पत्थरबाजी का वीडियो वायरल

नूंह में कब्रिस्तान पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है. पुलिस जांच कर रही है.

Violent clash between two groups in Nuh
Violent clash between two groups in Nuh (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 15, 2026 at 7:41 PM IST

2 Min Read
नूंह: हरियाणा के नूंह में एक बार फिर दो पक्षों में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते विवाद बढ़ गया. जिसमें पत्थरबाजी की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया. घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

8 जनवरी को भी हुआ था झगड़ा: मिली जानकारी के मुताबिक, यह विवाद 8 जनवरी को महू बस स्टैंड पर हुए झगड़े से जुड़ा हुआ है. उस दिन दो पक्षों के बीच हुए विवाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 66 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

कब्रिस्तान पर पत्थरबाजी: इसी रंजिश को लेकर अब एक बार फिर बुधवार शाम को कब्रिस्तान के पास दोबारा पत्थरबाजी हुई. एक पक्ष से कय्यूम पुत्र हाजी रहमत और दूसरे पक्ष से फकरू पुत्र आमीन दोनों निवासी महू के गुट शामिल बताए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति काबू में कर ली गई.

पुलिस कर रही जांच: पुलिस ने बताया कि "स्थिति सामान्य है, किसी को भी कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है. लेकिन मामले की जांच जारी है. पुलिस ने दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की है. सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है".

