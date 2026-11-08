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नूंह में बिरयानी की रेहड़ी पर बवाल, किराये को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले पत्थर और बोतलें

नूंह में बिरयानी की रेहड़ी पर बवाल ( ETV Bharat )

Nuh Violent Clash : हरियाणा के नूंह जिले के सौंख अड्डे पर दुकान के सामने बिरयानी की रेहड़ी लगाने के किराये को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से जमकर पथराव शुरू हो गया. इस दौरान कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतलें भी एक-दूसरे पर फेंकी गईं.

दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले : घटना नूंह तावडू रोड पर हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि करीब एक घंटे तक दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चले. कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आ रही है. इस दौरान वहां से गुजर रहे कई राहगीरों के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और करीब एक घंटे तक सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति बनी रही.