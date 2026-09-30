मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात-घूसे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई
लात-घूसे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 6:48 PM IST
मुजफ्फरनगर: जनपद के मीनाक्षी चौक से बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूसे चलने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक झगड़े के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
एसपी सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा के अनुसार, दोनों आरोपियों की पहचान इसरार अली पुत्र शब्बीर अहमद और नदीम मलिक पुत्र शरीफ अहमद, निवासी सुभाष नगर, थाना नई मंडी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पुराने आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना खालापार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया, तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
वहीं, दोनों आरोपियों का संबंध समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा है, जिसके बाद सपा के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने घटना को पार्टी के लिए चिंताजनक और अफसोसजनक बताया है, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील कर कहा कि आपसी विवाद की स्थिति में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बजाय पार्टी कार्यालय पर अपनी बात रखें.
जिया चौधरी ने कहा कि वह दोनों पक्षों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और संबंधित लोगों को नोटिस देकर घटना के संबंध में जवाब मांगा जाएगा, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष भी यह बात रखी जा सकती है.
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