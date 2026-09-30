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मुजफ्फरनगर में सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चले लात-घूसे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

सपा कार्यक्रचाओं के बीच जमकर चले लात-घूसे ( Photo credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: जनपद के मीनाक्षी चौक से बुधवार को दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूसे चलने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक झगड़े के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है.