दो पक्षों में खूनी संघर्ष, दो महिलाओं सहित 10 घायल, बकाया पैसों को लेकर हुआ विवाद
बातचीत से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. संघर्ष के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
Published : July 17, 2026 at 12:26 PM IST
झालावाड़: जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा गांव में 45 हजार रुपए के लेनदेन को लेकर मोगिया जाति के दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मकान की शटरिंग के बकाया भुगतान को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में खूनी संघर्ष में बदल गई. देखते-देखते दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. दोनों ओर से लाठी-डंडे, पत्थर और ईंट के टुकड़े फेंके जाने लगे. इस हमले में दो महिलाओं सहित कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें से आठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि महिला मीना बाई और राजू को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है.
पनवाड़ थाने के एएसआई नईम ने बताया कि थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा गांव में मोगिया जाति के बबलू और सूरज छत के लिए शटरिंग लगाने का काम करते हैं. दोनों आपस में रिश्तेदार हैं तथा पार्टनरशिप में शटरिंग लगाते हैं. दहीखेड़ा में मकान निर्माण के दौरान की गई शटरिंग का करीब 45 हजार रुपए का भुगतान बकाया था.
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इसी राशि को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी बहस हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. देखते ही देखते दोनों ओर से लोग आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों व ईंट के टुकड़ों से हमला शुरू हो गया. संघर्ष के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों में दहशत फैल गई.
पुलिस ने दर्ज किया मामला: घटना की सूचना मिलते ही पनवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. एएसआई नईम ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पनवाड़ थाना प्रभारी सम्पतराज के नेतृत्व में पुलिस टीम पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद पूरी तरह लेनदेन और बकाया भुगतान को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक संघर्ष में बदल गया. अभी इस मामले में किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है.