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हाथरस: नाली विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, आठ घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी

हाथरस: सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कुकटई में सोमवार को नाली पर स्लैब डालने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के नौ लोग घायल हो गए, सभी का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है.



सीओ अमित पाठक के अनुसार, गांव कुकटई में एक विवादित जमीन पर एक पक्ष को कोर्ट का स्टे मिला हुआ है, वहां, बने नाले पर प्रधान संगीता का बेटा प्रधान प्रतिनिधि अंकित, पक्की स्लैब डलवा रहा था, जिसका दूसरा पक्ष ने विरोध किया, फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों के बीच जमकर गाली-गलौज, मारपीट ,पथराव और फायरिंग हुई, जिसमे एक पक्ष को आठ लोग घायल हो गए.



प्रधान के बेटे अंकित ने बताया कि गांव में जिला पंचायत निधि से नाला बन रहा है, नाले की गहराई और चौड़ाई की वजह से कोई हादसा ना हो, इसलिए उस पर स्लैब डाला जा रहा था, तभी गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए, ईट पत्थर चलाने लगे, जिसमें कई लोगों को चोटें लगी है.



वहीं दूसरे पक्ष के देवेंद्र ठाकुर का कहना है कि इस जमीन पर कोर्ट में केस चल रहा है. फलहाल, स्टे मिला हुआ है. लेकिन आज प्रधान के बेटे अंकित ने जबरदस्ती स्लैब डालना शुरू कर दिया. जब हमने विरोध किया तो अंकित और उसके दर्जनों लोगों ने छत से ईटें फेंकीं और गोलियां चलाई, जिसमें हमारे 8 से 10 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि करीब 30- 40 लोगों को चोटें लगी हैं.



सीओ अमित पाठक ने बताया कि नाली विवाद में गांव में दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, फयरिंग की भी सूचना है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाई की जाएगी.