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उधम सिंह नगर में दो पक्षों के बीच विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल

उधम सिंह नगर के बाजपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद लाठी डंडे चले. घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

Bazpur
उधम सिंह नगर में दो पक्षों के बीच विवाद (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 12:50 PM IST

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बाजपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने-सामने आ गए. लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हुए हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जबकि आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

उधम सिंह नगर जनपद के बाजपुर क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने अचानक उग्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति अपने परिचित (रिश्तेदार) से मिलने के लिए कार से उसके घर पहुंचा था, लेकिन उसका यहां आना भारी पड़ गया.

उधम सिंह नगर में दो पक्षों के बीच विवाद (VIDEO-ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि इसी दौरान कुछ लोग एकजुट होकर वहां पहुंचे और उन्होंने अचानक उस व्यक्ति को घेर लिया. आरोप है कि हमलावरों ने उसकी कार पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. यह घटना यहीं नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया.

दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोग एक-दूसरे पर टूट पड़े. देखते ही देखते लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह घर के अंदर भागा. लेकिन जब परिवार के सदस्य बीच-बचाव के लिए बाहर आए, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. आरोप है कि एक सदस्य को गंभीर चोटें आईं, जबकि एक अन्य व्यक्ति को लोहे की रॉड से घायल कर दिया गया.

इतना ही नहीं, हमलावरों ने घर की महिलाओं को भी नहीं बख्शा. आरोप है कि महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला घायल हो गईं. साथ ही दो नाबालिग लड़कियों के साथ अभद्रता किए जाने और उनके कपड़े फाड़े जाने का भी आरोप लगाया गया है. परिवार की एक अन्य महिला, जो बीच-बचाव के लिए आई थीं, उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया गया.

घटना के बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल बाजपुर ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें हमलावरों की दबंगई साफ देखी जा सकती है. इस मामले में पीड़ित पक्ष ने कोतवाली बाजपुर में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) बाजपुर विभव सैनी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

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