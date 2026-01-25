ETV Bharat / state

हजारीबाग में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भड़का विवाद

हजारीबाग में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. जिसमें कई लोग घायल हो गए.

घटनास्थल पर तैनात सुरक्षा बल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 8:11 AM IST

हजारीबाग: जिले के केरेडारी प्रखंड स्थित बेलतू में दो पक्षों के बीच देर रात हिंसक झड़प हो गई. स्थिति ऐसी हुई कि हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन, उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा. देर रात पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया. झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में करवाया गया.

बताया जा रहा है कि शनिवार रात बेलतू पीकेट और बाजार ताड़ के बीच विसर्जन जुलूस के दौरान भड़काऊ गाना बजाने से विवाद उत्पन्न हो गया. विवाद ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई. जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया. प्रशासन की तत्परता से देर रात ही स्थिति नियंत्रित कर ली गई.

हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन भी पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं. घटना को लेकर उन्होंने बताया कि बेलतू में दो पक्षों के बीच झड़प हुई है. जिला प्रशासन घटना पर नजर बनाए हुए हैं और इस घटना में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, हजारीबाग उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. जिन व्यक्तियों ने अशांति फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद सुबह से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है. कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला है. पुलिस सुबह से ही गस्ती करते हुए नजर आ रही है. पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं.

