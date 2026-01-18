ETV Bharat / state

करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प, बेल्ट और लकड़ियों से मारपीट, तीन छात्राएं सस्पेंड

करनाल : हरियाणा के करनाल में सरकारी आईटीआई के बाहर छात्राओं के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. छात्राओं ने बेल्ट और लकड़ियों से एक-दूसरे पर हमला किया जिसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद आईटीआई प्रबंधन हरकत में आया और तीन छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो बुधवार तक पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

छात्राओं के बीच मारपीट : आईटीआई गेट के बाहर 6 से 7 छात्राएं आपस में भिड़ती हुई नज़र आ रही हैं. कोई छात्रा बाल पकड़कर घसीटती दिख रही है तो कोई बेल्ट निकालकर बेरहमी से वार कर रही है. हैरानी की बात तो ये रही कि लड़ाई सड़क पर होती रही और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. आईटीआई गेट के पास खड़ी एक कार के नजदीक तीन छात्राएं आपस में भिड़ती रही और एक छात्रा बीच-बचाव की कोशिश करती है तो दूसरी ओर से एक और छात्रा पहुंचकर झगड़े में कूद पड़ती है. फुटपाथ पर दो अन्य छात्राएं जमीन पर गिरकर लड़ती दिखती हैं, जिनमें से एक बेल्ट निकालकर दूसरी पर हमला कर देती है. कुछ युवक बीच-बचाव के लिए आगे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मारपीट रुकने का नाम नहीं लेती. वहीं एक छात्रा दूसरी छात्रा की चोटी पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाती दिखाई दे रही है.

करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प (Etv Bharat)

प्रबंधन की सख्त कार्रवाई : वीडियो सामने आने के बाद आईटीआई प्रबंधन ने तुरंत छात्राओं की पहचान कर उनके अभिभावकों को बुलाया और पूछताछ की. प्रबंधन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वीडियो में दिख रही तीन छात्राएं आपस में लड़ रही थीं, जबकि अन्य छात्राएं उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही थीं.