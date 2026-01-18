ETV Bharat / state

करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प, बेल्ट और लकड़ियों से मारपीट, तीन छात्राएं सस्पेंड

करनाल में आईटीआई के बाहर छात्राओं के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है जिसके बाद तीन छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है.

Violent clash between girl students outside Karnal ITI assault with belts and sticks three students suspended
करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल : हरियाणा के करनाल में सरकारी आईटीआई के बाहर छात्राओं के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है. छात्राओं ने बेल्ट और लकड़ियों से एक-दूसरे पर हमला किया जिसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद आईटीआई प्रबंधन हरकत में आया और तीन छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है जो बुधवार तक पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

छात्राओं के बीच मारपीट : आईटीआई गेट के बाहर 6 से 7 छात्राएं आपस में भिड़ती हुई नज़र आ रही हैं. कोई छात्रा बाल पकड़कर घसीटती दिख रही है तो कोई बेल्ट निकालकर बेरहमी से वार कर रही है. हैरानी की बात तो ये रही कि लड़ाई सड़क पर होती रही और आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे. आईटीआई गेट के पास खड़ी एक कार के नजदीक तीन छात्राएं आपस में भिड़ती रही और एक छात्रा बीच-बचाव की कोशिश करती है तो दूसरी ओर से एक और छात्रा पहुंचकर झगड़े में कूद पड़ती है. फुटपाथ पर दो अन्य छात्राएं जमीन पर गिरकर लड़ती दिखती हैं, जिनमें से एक बेल्ट निकालकर दूसरी पर हमला कर देती है. कुछ युवक बीच-बचाव के लिए आगे आते हैं, लेकिन इसके बावजूद मारपीट रुकने का नाम नहीं लेती. वहीं एक छात्रा दूसरी छात्रा की चोटी पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाती दिखाई दे रही है.

करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं में हिंसक झड़प (Etv Bharat)

प्रबंधन की सख्त कार्रवाई : वीडियो सामने आने के बाद आईटीआई प्रबंधन ने तुरंत छात्राओं की पहचान कर उनके अभिभावकों को बुलाया और पूछताछ की. प्रबंधन की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वीडियो में दिख रही तीन छात्राएं आपस में लड़ रही थीं, जबकि अन्य छात्राएं उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही थीं.

Violent clash between girl students outside Karnal ITI assault with belts and sticks three students suspended
बेल्ट और लकड़ियों से मारपीट का वीडियो वायरल (Etv Bharat)

जांच कमेटी गठित : इस मामले पर सरकारी आईटीआई के प्रिंसिपल राकेश भाटिया ने बताया कि जैसे ही घटना उनके संज्ञान में आई, तीन छात्राओं को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया. अभी तक झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो बुधवार को अपनी रिपोर्ट देगी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. फिलहाल पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये सभी छात्राएं सरकारी आईटीआई की हैं और करनाल जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पढ़ने आती हैं.

Violent clash between girl students outside Karnal ITI assault with belts and sticks three students suspended
तीन छात्राएं सस्पेंड (Etv Bharat)
Violent clash between girl students outside Karnal ITI assault with belts and sticks three students suspended
छात्राओं में मारपीट (Etv Bharat)
Violent clash between girl students outside Karnal ITI assault with belts and sticks three students suspended
करनाल आईटीआई (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : शराब के नशे में महिला के घर में घुस गया एएसआई, शिकायत के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर

ये भी पढ़ें : सोनीपत में मुठभेड़, 3 गोली लगने के बाद इनामी अपराधी अंकित रिढ़ाऊ गिरफ्तार, 20 से ज्यादा मामलों में है आरोपी

ये भी पढ़ें : नूंह में 5 वाहनों की भीषण टक्कर, राजस्थान के दो लोग जिंदा जले, करोड़ों का हुआ नुकसान

TAGGED:

KARNAL GIRLS CLASH
ITI KARNAL
करनाल में आईटीआई की छात्राएं भिड़ी
करनाल में छात्राओं में झड़प
KARNAL GIRLS CLASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.