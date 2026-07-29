कौशाम्बी में 5वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत, दूसरा घायल
घटना स्थल पर मौजूद शिक्षकों ने बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की, मूकदर्शक बने रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 3:33 PM IST
कौशाम्बी: जनपद के पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को कक्षा 5 के दो छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी है.
सीओ चायल शिवांक सिंह के अनुसार, मामला चरवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय का है. जहां, कक्षा 5 में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. परिजनों का आरोप है कि घटना के दौरान मौजूद शिक्षक ने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की और मूकदर्शक बने रहे.
मारपीट में विभान पुत्र वीरू गंभीर रूप से घायल हो गया. हालत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया, इलाज के दौरान विभान की मौत हो गई.
मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में नाराज ग्रामीण स्कूल पहुंच कर हंगामा करने लगे, ग्रामीणों को आते देख प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक मौके पर फरार हो गए.
विद्यालय में हंगामे और छात्र की मौत की जानकारी मिलते ही सीओ सिराथू शिवांक सिंह चरवा थाना की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कर कार्रवाई करने की बात कहकर ग्रामीणों को शांत कराया. पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
सीओ चायल शिवांक सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में मारपीट के बाद छात्र की मौत और हंगामा की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को समझाबुझा कर शांत कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है. तथ्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगा.
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