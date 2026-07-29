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कौशाम्बी में 5वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत, दूसरा घायल

5वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हिंसक झड़प ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशाम्बी: जनपद के पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को कक्षा 5 के दो छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरु कर दी है. सीओ चायल शिवांक सिंह के अनुसार, मामला चरवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर सुधवर प्राथमिक विद्यालय का है. जहां, कक्षा 5 में पढ़ने वाले दो छात्रों के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. परिजनों का आरोप है कि घटना के दौरान मौजूद शिक्षक ने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की और मूकदर्शक बने रहे. मारपीट में विभान पुत्र वीरू गंभीर रूप से घायल हो गया. हालत बिगड़ने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया, इलाज के दौरान विभान की मौत हो गई.