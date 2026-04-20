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कोरिया जिले के चरचा कॉलरी में हिंसक झड़प, धारदार हथियार चले, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रात करीब 10 बजे किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया. घटना में कुल 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

कोरिया: जिले के चरचा कॉलरी के बाजार पारा इलाके में रविवार देर रात अचानक हिंसा भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामूली विवाद ने देखते ही देखते इतना उग्र रूप ले लिया कि धारदार हथियार चलने लगे और शांत इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया.

दुकानें करनी पड़ी बंद

घटना के बाद बाजार पारा क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग दहशत में आ गए और देर रात तक इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. आसपास के दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए.

पुलिस जांच में जुटी

घायलों को तुरंत रीजनल अस्पताल चरचा और जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, दो घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है. वहीं सूचना मिलते ही चरचा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच की जा रही है.

पुलिस बल तैनात

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद किसी मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक रूप ले बैठा. हालांकि, असली कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है. फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात स्थिति को देखते हुए बाजार पारा इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.