मोतिहारी में आधी रात को भारी बवाल! लाठी-डंडों से खूनी संघर्ष, इलाका छावनी में तब्दील
मोतिहारी में शनिवार की आधी रात को भारी बवाल हुआ. इलाके में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गयी है. रिपोर्ट-रोहित राज
Published : August 9, 2026 at 8:07 AM IST
मोतिहारी: मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र की बंगाली कॉलोनी में शनिवार की रात बच्चों व साइकिल के मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई. इस विवाद में दोनों ओर से लाठी-डंडे और अन्य हथियारों से जमकर मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए.
सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि बच्चों को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. बंगाली कॉलोनी में शनिवार की रात साइकिल को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. मामूली विवाद के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और इलाके में अफरातफरी मच गई.
सदर डीएसपी के मुताबिक, एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर अचानक हमला कर दिया. इसके बाद दोनों ओर से लाठी-फट्टे और अन्य हथियारों से एक-दूसरे पर वार किए जाने लगे. मारपीट की इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है.
पुलिस बल ने संभाला मोर्चा: छतौनी थाना पुलिस के अनुसार, घटना के बाद बंगाली कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया था. स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही छतौनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया.
"स्थिति को नियंत्रित किया गया. एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. जिस गली में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, उसे पुलिस ने डाइट के आगे से ही अवरुद्ध कर दिया है." -दिलीप कुमार, सदर डीएसपी
स्थिति अब सामान्य: सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को गली के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है. पुलिस इलाके में लगातार गश्त कर रही है.
पुलिस की छापेमारी: छतौनी थानाध्यक्ष और डीएसपी के अनुसार, घटना में शामिल आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
डीएम ने भी दिए निर्देश: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव स्वयं छतौनी थाना पहुंचे. उन्होंने थाना परिसर से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली. डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए.
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