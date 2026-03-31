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खूंटी में बवाल थमने का नाम नहीं, पथराव के विरोध में बंद रहा सफल, मशाल जुलूस के बाद मंगलवार को फिर बंद का ऐलान

खूंटी/रांची: रामनवमी जुलूस के दौरान मुरहू में हुए कथित पथराव और उसके बाद की पुलिस कार्रवाई को लेकर खूंटी में तनाव लगातार बना हुआ है. सर्व सनातन समाज के आह्वान पर सोमवार को बुलाया गया बंद पूरी तरह सफल रहा, जिसका असर बाजार और यातायात पर साफ देखने को मिला.

स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन

सोमवार की शाम समाज के लोगों ने खूंटी मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया. यह जुलूस नेताजी चौक से भगत सिंह चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का पुतला दहन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

आक्रोशित लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. संगठन के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. जुलूस में जीतेंद्र कश्यप, प्रियांक भगत, अनूप साहू और मुकेश जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे. आरोप लगाया गया कि प्रशासन की तरफ से उपद्रवियों को पकड़ने के बजाय निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है.