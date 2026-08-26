अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर गांव में बवाल, उपद्रवियों ने 'योगीफोर्स' पर की पत्थरबाजी
हालात पर कंट्रोल का दावा, हिरासत में 7 लोग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 8:46 AM IST
बदायूं: सरकारी जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सीकरी गांव में बवाल हो गया. पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों से विवाद होने के बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान और पुलिस प्रशासन की चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई.
बवाल की वजह: फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रशासन तत्काल सुबह ही मौके पर पहुंच गया और लगातार समझाने का प्रयास कर रहा था. उनसे कहा गया की अनुमति लेकर नियम अनुसार ही मूर्ति लगाई जाएगी.
बाबा साहब की मूर्ति को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित रखवा दिया गया है. कुछ लोगों को इस प्रकरण में हिरासत में लिया गया है. आगे अभियोग पंजीकृत कर के कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.- अंकित शर्मा, एसएसपी
योगीफोर्स पर पत्थरबाजी: सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा रखने को लेकर विवाद हुआ था. बाद में समझाने के बाद मामला निपट गया था, मगर शाम 7:30 बजे के करीब कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. जिसमें कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ कर्मचारी घायल भी हुए हैं. हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटा दिया.
मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है.दो-तीन गाड़ियां पुलिस प्रशासन की इसमें डैमेज हुई है कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है.- अविनाश कुमार राय, जिलाधिकारी
तनाव के बाद कई थानों की पुलिस पहुंची: घटना की जानकारी होने पर डीएम, एसएसपी, ADM, CO बिसौली सहित कई थानों की फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में पाया. इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है.
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