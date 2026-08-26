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अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर गांव में बवाल, उपद्रवियों ने 'योगीफोर्स' पर की पत्थरबाजी

बदायूं: सरकारी जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर सीकरी गांव में बवाल हो गया. पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों से विवाद होने के बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस पत्थरबाजी में पुलिस के जवान और पुलिस प्रशासन की चार गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई.

बवाल की वजह: फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं. प्रशासन तत्काल सुबह ही मौके पर पहुंच गया और लगातार समझाने का प्रयास कर रहा था. उनसे कहा गया की अनुमति लेकर नियम अनुसार ही मूर्ति लगाई जाएगी.