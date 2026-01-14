ETV Bharat / state

नूंह में सरपंच और उसके परिवार पर हमला, अकबरपुर में नाला निर्माण को लेकर बढ़ा विवाद

नूंह: जिले के अकबरपुर गांव में सरकारी नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस विवाद के कारण गांव के सरपंच मोईन खान और उनके परिवार पर हमला, मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी छतों से पथराव करती दिखाई दे रही हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. सरकारी कार्य में बाधा का आरोप: इस मामले में सरपंच मोईन खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने चचेरे भाइयों के साथ गांव में नाला निर्माण का सरकारी कार्य करवा रहे थे. जेसीबी मशीन की मदद से नाले के पास जमा मलबा और अतिक्रमण हटाया जा रहा था. इसी दौरान 7-8 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जेसीबी मशीन को चारों ओर से घेर लिया. अकबरपुर में नाला निर्माण को लेकर बढ़ा विवाद (ETV Bharat) जेसीबी में तोड़फोड़ और मारपीट: सरपंच का आरोप है कि हमला करने वालों ने कहा कि वे यहां नाला नहीं बनने देंगे. कहासुनी के बाद उन्होंने जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ शुरू कर दी. मौके पर मौजूद सरपंच के चचेरे भाई और जेसीबी चालक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. जब सरपंच मोईन खान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई. जान बचाकर सरपंच किसी तरह अपने घर पहुंचे.