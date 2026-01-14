नूंह में सरपंच और उसके परिवार पर हमला, अकबरपुर में नाला निर्माण को लेकर बढ़ा विवाद
अकबरपुर में नाला निर्माण को लेकर विवाद के दौरान कुछ लोगों ने सरपंच और उनके परिवार पर हमला किया.
Published : January 14, 2026 at 10:59 AM IST
नूंह: जिले के अकबरपुर गांव में सरकारी नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस विवाद के कारण गांव के सरपंच मोईन खान और उनके परिवार पर हमला, मारपीट और पथराव का मामला सामने आया है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी छतों से पथराव करती दिखाई दे रही हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.
सरकारी कार्य में बाधा का आरोप: इस मामले में सरपंच मोईन खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने चचेरे भाइयों के साथ गांव में नाला निर्माण का सरकारी कार्य करवा रहे थे. जेसीबी मशीन की मदद से नाले के पास जमा मलबा और अतिक्रमण हटाया जा रहा था. इसी दौरान 7-8 लोग लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जेसीबी मशीन को चारों ओर से घेर लिया.
जेसीबी में तोड़फोड़ और मारपीट: सरपंच का आरोप है कि हमला करने वालों ने कहा कि वे यहां नाला नहीं बनने देंगे. कहासुनी के बाद उन्होंने जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ शुरू कर दी. मौके पर मौजूद सरपंच के चचेरे भाई और जेसीबी चालक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. जब सरपंच मोईन खान ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई. जान बचाकर सरपंच किसी तरह अपने घर पहुंचे.
घर में घुसकर हमला और पथराव: शिकायत के अनुसार, कुछ देर बाद वही आरोपी 10-15 अन्य लोगों के साथ लाठी, डंडा और फरसा लेकर सरपंच के घर में घुस आए. घर में घुसते ही सरपंच और उनके परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की. आरोपियों ने छतों से पथराव किया, जिसमें महिलाओं द्वारा पथराव किए जाने का वीडियो भी सामने आया है.
ग्रामीणों ने बचाई जान: घटना के दौरान शोर-शराबा सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से सरपंच व उनके परिवार को बचाया. जाते समय आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए. इसके बाद सरपंच ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.
घायलों का कराया गया मेडिकल: इस हमले में घायल साहिद और मुबारिक को सरकारी अस्पताल पिनगवां में मेडिकल के लिए भर्ती कराया गया. पुलिस ने सरपंच की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन: पुनहाना के डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा ने बताया, “सरपंच की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.”
