ETV Bharat / state

इथेनॉल फैक्ट्री विवाद: भजनलाल सरकार ने कहा- आंदोलन प्रायोजित था, बाहरी तत्वों ने बिगाड़ा माहौल

मंत्रियों ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित था. इसमें स्थानीय किसान कम और बाहर से बुलाए गए असामाजिक तत्व ज्यादा थे, जिन्होंने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में चल रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान ही यह हिंसा कराई गई ताकि देश-विदेश से आए निवेशकों और प्रवासियों के बीच राजस्थान की छवि खराब हो.

जयपुर: हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटना पर भजनलाल शर्मा सरकार ने खुलकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया. गुरुवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला.

कांग्रेस सरकार ने ही दी थी अनुमति: खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि यह इथेनॉल फैक्ट्री कांग्रेस की ही देन है. 2022 में कांग्रेस सरकार ने इसका फैसला लिया था और 2023 में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से एनओसी जारी कराई गई थी. उस समय कांग्रेस नेता कहते थे कि इससे किसानों को फायदा होगा, अब जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो रही है तो यही कांग्रेस विरोध कर रही है. यह दोहरी नीति नहीं तो क्या है?

गोदारा ने आगे कहा कि आंदोलन के नाम पर 1000 से ज्यादा बाहरी असामाजिक तत्वों को लाकर माहौल खराब किया गया. किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है. इस फैक्ट्री से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, धान की फसल का बेहतर उपयोग होगा और पानी कीमत भी अच्छी मिलेगी. पानी की बर्बादी का डर भी झूठा है, क्योंकि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, जिसमें एक ही पानी का बार-बार इस्तेमाल होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

यह प्रायोजित आंदोलन है: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस की दोहरी नीति जगजाहिर है. पहले खुद अनुमति दी, अब विरोध कर रहे हैं. सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, जो मांगें कानून सम्मत होंगी, उन्हें मानी जाएंगी, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार का दायित्व है, कार्रवाई होगी. पटेल ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है और इसके पीछे दूषित उद्देश्य हैं.

इसे भी पढ़ें- कार्यक्रम के नाम पर CM-मंत्री एक दूसरे को माला पहनाते हैं, जनता को इससे क्या फायदा? : खाचरियावास

जोगाराम ने कहा कि सरकार के दो साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए जानबूझकर इसी समय को चुना गया ताकि सरकार की छवि खराब की जाए. मुख्यमंत्री खुद खेतिहर मजदूर और काश्तकार रहे हैं, वे किसानों के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं. राज्य और केंद्र सरकार किसान हित में लगातार काम कर रही है.