नूंह में महिला संरक्षण अधिकारी के सामने सुनवाई के दौरान हुई मारपीट, ससुराल पक्ष ने किया हमला

नूंह में महिला संरक्षण अधिकारी की सुनवाई के दौरान वर-वधू पक्ष में मारपीट हुई. इस दौरान मौके पर पुलिस मौजूद थी.

Violence During Dowry Case Hearing in Nuh
नूंह में महिला संरक्षण अधिकारी के सामने हुई हिंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 20, 2026 at 12:57 PM IST

Updated : February 20, 2026 at 1:04 PM IST

नूंह: जिले में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के एक मामले ने जिला महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी के कार्यालय में हंगामा खड़ा कर दिया. गुरुवार को सुनवाई के लिए पहुंचे वर और वधू पक्ष के बीच पहले हाथापाई हुई. बाद में कोर्ट परिसर के गेट पर लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष पर हमला करने का प्रयास किया. घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे दोनों पक्षों में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही.

जानें पूरा मामला: दरअसल, मामला जखोपुर गांव की दो बहनों की शादी से जुड़ा है, जो दो साल पहले शेखपुर गांव के एक ही परिवार में हुई थी. लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी में पर्याप्त दहेज दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले दोनों बहनों को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे.

सुनवाई के दौरान ससुराल पक्ष ने किया हमला (ETV Bharat)

हमले का प्रयास: पीड़िता के भाई हैदर ने बताया, “एक दिन पहले ही हमारे जीजा ने धमकी दी थी कि अगर हम बयान दर्ज कराने आए तो मारपीट की जाएगी. जैसे ही हम जिला सचिवालय के गेट पर पहुंचे, हमें जबरन रोका गया और हमला करने की कोशिश की गई.” वहीं, सुनवाई को लेकर लड़की पक्ष के साथ आए सरपंच इसराइल ने कहा, “महिला अधिकारी की सुनवाई में ही लड़के पक्ष ने हाथापाई की. जब हम बाहर निकलने लगे तो गेट पर 10-15 लोगों ने हमें घेर लिया. पहले से धमकी दी गई थी और अब मारपीट हुई. पुलिस मौजूद थी, लेकिन लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष की गाड़ी को रोककर हमला करने का प्रयास किया."

महिला अधिकारी का बयान: इस पूरे मामले में जिला महिला संरक्षण अधिकारी मधु जैन ने घटना पर कहा कि, “मामला हमारे यहां विचाराधीन था, जिसमें लड़की पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट और घर से निकालने के आरोप लगाए हैं. हमारे सामने कोई मारपीट नहीं हुई. लड़कियां जखोपुर गांव की हैं, जबकि लड़के पक्ष शेखपुर गांव से संबंधित है."

कानूनी कार्रवाई और जांच: लड़की पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. वहीं, लड़के पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों में तनाव बरकरार है. इस घटना ने यह दिखाया कि घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के मामलों में सुनवाई के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण है. जिला प्रशासन और महिला सुरक्षा अधिकारी लगातार ऐसे मामलों पर निगरानी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं.

