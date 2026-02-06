ETV Bharat / state

सोनीपत में नेशनल हाईवे-44 भिगान टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, टोल कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

सोनीपत NH-44 भिगान टोल प्लाजा पर कुछ युवकों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया. हमले में दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए.

Toll Plaza sonipat Employees Beaten by SUV Gang
भिगान टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 5:30 PM IST

सोनीपत: जिले के नेशनल हाईवे-44 पर स्थित भिगान टोल प्लाजा पर गुरुवार देर रात चार एसयूवी में सवार युवकों से टोल कर्मचारियों ने जब टोल शुल्क लिया तो युवक आगबबूला हो गए. देखते ही देखते उन्होंने कर्मचारियों पर लाठियों से हमला कर दिया. युवकों ने कर्मचारियों को दौड़ा-दोड़ा कर पीटा. इस हमले में दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए.

CCTV में कैद हुई वारदात: वहीं, ये पूरी वारदात भिगान टोल प्लाजा के CCTV कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिख रहा है कि चार गाड़ियों में सवार युवक टोल प्लाजा पर उतरते हैं, टोल की मांग के विरोध में उग्र हो जाते हैं और कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटते हैं.

सोनीपत में नेशनल हाईवे-44 भिगान टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी (ETV Bharat)

दो कर्मचारी गंभीर रूप से घायल: टोल प्लाजा मैनेजर आनंद ने बताया कि, "लाइन में खड़ी तीन अन्य गाड़ियों से करीब 10-12 युवक जबरदस्ती बूम बैरियर हटा कर आगे बढ़ गए. युवकों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया. हमले में घायल दो टोल कर्मचारियों का इलाज सोनीपत के एक निजी अस्पताल में जारी है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. यह हमला बिल्कुल संगठित और प्लानिंग के तहत किया गया."

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन: मामले में मुरथल थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है.वहीं, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. टोल कर्मचारियों ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. वहीं, पुलिस आरोपी युवकों की पहचान में जुटी हुई है.

