शादी समारोह में कहासुनी के बाद बवाल, हॉकी-डंडे और पिस्टल लेकर पहुंचे बदमाश, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन क्षेत्र में दंगा-फसाद और दहशत फैलाने के मामले में सिरमौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई 26 जनवरी 2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में दर्ज मामले के तहत की गई है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शादी समारोह के दौरान हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, यह घटना मारकंडा पुल के समीप स्थित एक होटल के पास हुई थी. यहां एक शादी समारोह चल रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर एक युवक की जुबैर नामक दूसरे युवक के साथ कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए और मामला हिंसा में बदल गया.

कार में सवार होकर पहुंचे आरोपी, किया हमला

बताया जा रहा है कि आरोपी कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे और जुबैर पर हमला कर दिया. आरोपी हॉकी, डंडे और पिस्टल से लैस थे. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी समारोह में शामिल लोग दहशत में आ गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार सहित मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित जुबैर ने पुलिस थाना सदर नाहन में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 332(सी), 351(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.