ETV Bharat / state

शादी समारोह में कहासुनी के बाद बवाल, हॉकी-डंडे और पिस्टल लेकर पहुंचे बदमाश, अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार

एसपी सिरमौर ने स्पष्ट किया है कि दंगा-फसाद और दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी.

WEDDING DISPUTE IN NAHAN
नाहन में शादी समारोह के दौरान बवाल (NAHAN POLICE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन क्षेत्र में दंगा-फसाद और दहशत फैलाने के मामले में सिरमौर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई 26 जनवरी 2026 को पुलिस थाना सदर नाहन में दर्ज मामले के तहत की गई है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

शादी समारोह के दौरान हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, यह घटना मारकंडा पुल के समीप स्थित एक होटल के पास हुई थी. यहां एक शादी समारोह चल रहा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर एक युवक की जुबैर नामक दूसरे युवक के साथ कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर युवक ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए और मामला हिंसा में बदल गया.

कार में सवार होकर पहुंचे आरोपी, किया हमला

बताया जा रहा है कि आरोपी कार में सवार होकर मौके पर पहुंचे और जुबैर पर हमला कर दिया. आरोपी हॉकी, डंडे और पिस्टल से लैस थे. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और शादी समारोह में शामिल लोग दहशत में आ गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार सहित मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित जुबैर ने पुलिस थाना सदर नाहन में शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 332(सी), 351(3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई.

अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में चार हरियाणा के यमुनानगर जिले से और एक जिला सिरमौर से संबंधित है. सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है.

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, "आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई कार नंबर एचआर02एआर-7859 को बरामद कर लिया गया है. वहीं हॉकी, डंडे और पिस्टल की रिकवरी की प्रक्रिया अभी जारी है. मामले की जांच गहनता से की जा रही है."

एसपी एनएस नेगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में दंगा-फसाद और दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी. ऐसे लोगों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'RDG पर हिमाचल की जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस', अनुराग ठाकुर ने पेश किए आंकड़े

TAGGED:

NAHAN HOTEL VIOLENCE
NAHAN RIOT CASE
VIOLENT DISPUTE IN NAHAN
SP SIRMOUR NS NEGI
WEDDING DISPUTE IN NAHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.