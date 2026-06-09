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लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अनुबंध शर्तों का उल्लंघन! LDA ने जांच की कमेटी बनाई

इकाना स्टेडियम क्रिकेट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जांच के लिए एक समिति बना दी है. आरोप है कि स्टेडियम प्रशासन एलडीए से हुए अनुबंध की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है. एलडीए ने समिति से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है. इकाना स्टेडियम को सरकारी जमीन पर अनुबंध के आधार पर चलाया जा रहा है. अनुबंध में कई शर्तें तय हैं. जैसे समय-समय पर हाउस टैक्स जमा करना, साफ-सफाई रखना, कचरा निपटान की व्यवस्था करना और अवैध व्यावसायिक गतिविधियां न चलाना. जांच में सामने आया कि इनमें से कई शर्तों का उल्लंघन हुआ है. पिछले दिनों लखनऊ नगर निगम ने भी स्टेडियम प्रशासन को 28.42 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस भेजा था. बार-बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा न होने पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इसके अलावा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम और आसपास कचरे का अंबार लग गया था. कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर नगर निगम ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. अनुबंध में स्टेडियम प्रबंधन को साफ-सफाई, पार्किंग व्यवस्था और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है लेकिन शिकायतें मिलने के बाद एलडीए ने मामले को गंभीरता से लिया और तीन सदस्यीय जांच समिति बना दी. समिति यह देखेगी कि अनुबंध की कौन-कौन सी शर्तें तोड़ी गई हैं और स्टेडियम प्रशासन से क्या कार्रवाई की जाए.