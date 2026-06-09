लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अनुबंध शर्तों का उल्लंघन! LDA ने जांच की कमेटी बनाई
जांच समिति 15 दिन के अंदर देगी रिपोर्ट, इसके बाद ही तय होगी कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जांच के लिए एक समिति बना दी है. आरोप है कि स्टेडियम प्रशासन एलडीए से हुए अनुबंध की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है. एलडीए ने समिति से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है.
इकाना स्टेडियम को सरकारी जमीन पर अनुबंध के आधार पर चलाया जा रहा है. अनुबंध में कई शर्तें तय हैं. जैसे समय-समय पर हाउस टैक्स जमा करना, साफ-सफाई रखना, कचरा निपटान की व्यवस्था करना और अवैध व्यावसायिक गतिविधियां न चलाना. जांच में सामने आया कि इनमें से कई शर्तों का उल्लंघन हुआ है.
पिछले दिनों लखनऊ नगर निगम ने भी स्टेडियम प्रशासन को 28.42 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस भेजा था. बार-बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा न होने पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इसके अलावा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम और आसपास कचरे का अंबार लग गया था. कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर नगर निगम ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
अनुबंध में स्टेडियम प्रबंधन को साफ-सफाई, पार्किंग व्यवस्था और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है लेकिन शिकायतें मिलने के बाद एलडीए ने मामले को गंभीरता से लिया और तीन सदस्यीय जांच समिति बना दी. समिति यह देखेगी कि अनुबंध की कौन-कौन सी शर्तें तोड़ी गई हैं और स्टेडियम प्रशासन से क्या कार्रवाई की जाए.
यह पहली बार नहीं है जब इकाना स्टेडियम विवादों में आया हो. राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने भी भूजल दोहन और पर्यावरण नियमों के पालन न करने पर इकाना समेत देश के 6 बड़े स्टेडियमों को नोटिस भेजा था. एनजीटी ने पूछा था कि आदेश न मानने पर स्टेडियम की गतिविधियां क्यों न रोकी जाएं?
एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि सरकारी जमीन पर बने किसी भी प्रतिष्ठान को नियमों का पालन करना ही होगा. अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो अनुबंध के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना लगाना, सीलिंग करना या अनुबंध रद्द करना भी शामिल हो सकता है.
इकाना स्टेडियम लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है और यहां आईपीएल समेत कई अंतरराष्ट्रीय मैच हो चुके हैं. ऐसे में स्टेडियम की जांच से क्रिकेट फैंस भी चिंतित हैं. हालांकि एलडीए का कहना है कि जांच का मकसद स्टेडियम को बंद करना नहीं, बल्कि नियमों का पालन करवाना है. अब सबकी नजरें एलडीए की जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं. 15 दिन में रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि स्टेडियम प्रशासन पर क्या कार्रवाई होती है और अनुबंध की शर्तों को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं?
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