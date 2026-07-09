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दिल्ली में कोल्ड चेन नियमों का उल्लंघन: 31,700 से अधिक अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर विशेष एनफोर्समेंट अभियान के तहत निरीक्षण किया गया.

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 7:39 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने विशेष एनफोर्समेंट अभियान के तहत पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक फार्मास्युटिकल प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. स्वास्थ्य मंत्री ने सचिवालय में जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान 31,700 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए गए, जिन्हें कथित तौर पर अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के तय मानकों का उल्लंघन करते हुए रूम टेंपरेचर पर रखा गया था.

निरीक्षण के दौरान ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन IP 5 IU/ml (जो तापमान के प्रति संवेदनशील दवा है) के एक बैच को प्रोडक्ट लेबल पर साफ तौर पर बताई गई जरूरी स्टोरेज शर्तों 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बजाय सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था. यह स्टॉक मई 2026 में खरीदे जाने के बाद से कथित रूप से इसी स्थिति में रखा हुआ था.

ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम (65) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा गया स्टॉक

ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्टॉक को ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 65 (17) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रखा गया था. हालांकि, परिसर में एक चालू रेफ्रिजरेटर मौजूद था, लेकिन उसमें कोल्ड स्टोरेज में रखी जाने वाली कोई भी दवा नहीं रखी गई थी. ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑक्सीटोसिन के महत्वपूर्ण इलाज संबंधी इस्तेमाल और लंबे समय तक गलत तरीके से स्टोर करने पर इसकी प्रभावशीलता (पोटेंसी) क्षमता कम होने की संभावना को देखने, व पब्लिक हेल्थ को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पूरा स्टॉक को जब्त कर लिया.

ड्रग कंट्रोल विभाग ने मरीज़ों की सुरक्षा को देखते हुए उस बैच से पहले वितरित की गई दवाओं की बिक्री रोकने और दवा वापस मंगाने के निर्देश जारी करने के लिए उस बैच से सप्लाई की गई मात्रा की जानकारी भी एकत्रित कर ली है. साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है.

निरीक्षण अभियान को और तेज करे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट: स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मरीज़ों की सुरक्षा से समझौता करने वाली किसी भी तरह की लापरवाही, खासकर जीवनरक्षक और गंभीर बीमारियों की दवाओं के मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा,''मैंने ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिया है कि वे राजधानी दिल्ली में निरीक्षण अभियान को और ज्यादा तेज करें और दवाइयों को रखने और उनकी क्वालिटी से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. किसी भी हाल में जन-स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता है.'' स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से कहा कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों' के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा के लिए दिल्ली भर में विशेष प्रवर्तन अभियान और औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे.

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