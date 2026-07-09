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दिल्ली में कोल्ड चेन नियमों का उल्लंघन: 31,700 से अधिक अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने विशेष एनफोर्समेंट अभियान के तहत पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में एक फार्मास्युटिकल प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. स्वास्थ्य मंत्री ने सचिवालय में जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान 31,700 ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जब्त किए गए, जिन्हें कथित तौर पर अनिवार्य कोल्ड चेन स्टोरेज के तय मानकों का उल्लंघन करते हुए रूम टेंपरेचर पर रखा गया था.

निरीक्षण के दौरान ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन IP 5 IU/ml (जो तापमान के प्रति संवेदनशील दवा है) के एक बैच को प्रोडक्ट लेबल पर साफ तौर पर बताई गई जरूरी स्टोरेज शर्तों 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बजाय सामान्य कमरे के तापमान पर रखा गया था. यह स्टॉक मई 2026 में खरीदे जाने के बाद से कथित रूप से इसी स्थिति में रखा हुआ था.

ड्रग्स रूल्स 1945 के नियम (65) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा गया स्टॉक

ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने निरीक्षण के दौरान पाया कि स्टॉक को ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 65 (17) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं रखा गया था. हालांकि, परिसर में एक चालू रेफ्रिजरेटर मौजूद था, लेकिन उसमें कोल्ड स्टोरेज में रखी जाने वाली कोई भी दवा नहीं रखी गई थी. ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑक्सीटोसिन के महत्वपूर्ण इलाज संबंधी इस्तेमाल और लंबे समय तक गलत तरीके से स्टोर करने पर इसकी प्रभावशीलता (पोटेंसी) क्षमता कम होने की संभावना को देखने, व पब्लिक हेल्थ को किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पूरा स्टॉक को जब्त कर लिया.

ड्रग कंट्रोल विभाग ने मरीज़ों की सुरक्षा को देखते हुए उस बैच से पहले वितरित की गई दवाओं की बिक्री रोकने और दवा वापस मंगाने के निर्देश जारी करने के लिए उस बैच से सप्लाई की गई मात्रा की जानकारी भी एकत्रित कर ली है. साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है.