लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें और बाइक, अभिनेत्री आशा पारेख की कार से नजर नहीं हटी, बीएसए बाइक के साथ लोगों ने ली सेल्फी

102 साल पुरानी कारों का कारवां जब सड़क पर उतरा तो लोग देखते ही रह गए. ( Photo Credit; Traffic Department )

लखनऊ : राजधानी की सड़कों पर रविवार को विटेंज कारों का काफिला नजर आया. मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख की कार भी देखने को मिली. दूसरे विश्व युद्ध के समय की विंटेज बाइक भी नजर आई. पुरानी कारों और विंटेज बाइक्स को देखकर लोग अचंभित रह गए. कार और बाइक के साथ लोगों ने जमकर सेल्फी ली. हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से यह विंटेज कार रैली निकाली गई. प्रमुख सचिव गृह व सूचना संजय प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर विंटेज कार और बाइक रैली को रवाना किया. लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से रूमी गेट, 1090 चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक विंटेज कार और बाइक रैली निकाली गई. रैली को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े. 40 विंटेज कार और पांच विंटेज बाइक रैली में शामिल हुईं. रैली में 1923 की बेबी ऑस्टिन और 1927 की फोर्ड कार भी नजर आई. लखनऊ के राजीव कुमार यादव के पास 100 साल से ज्यादा पुरानी बेबी ऑस्टिन कार है. विंटेज कार रैली में 1923 से लेकर 1975 तक की गाड़ियां शामिल रहीं. (Photo Credit; Traffic Department) 1927 मॉडल की फोर्ड कार चमचमाती दिखी : राजीव कुमार ने बताया, 1989 से बेबी ऑस्टिन कार मेरे पास है. रोज इसकी सफाई करता हूं. इस कार का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल काम के लिए करता हूं, नहीं तो इसे गैराज के बाहर भी नहीं निकालता. लखनऊ के अब्दुल हफीज के पास 1927 मॉडल की फोर्ड कार है. हफीज का कहना है कि यह कार इतनी अच्छी चलती है जितनी आज की कारें नहीं चलती होंगी.