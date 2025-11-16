लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें और बाइक, अभिनेत्री आशा पारेख की कार से नजर नहीं हटी, बीएसए बाइक के साथ लोगों ने ली सेल्फी

लखनऊ की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें और बाइक, अभिनेत्री आशा पारेख की कार से नजर नहीं हटी, बीएसए बाइक के साथ लोगों ने ली सेल्फी
1923 की बेबी ऑस्टिन और 1927 की फोर्ड कार चमचमाती देख लोग हैरान रह गए. 20 किमी की रैली में शामिल हुईं कई गाड़ियां.
लखनऊ : राजधानी की सड़कों पर रविवार को विटेंज कारों का काफिला नजर आया. मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख की कार भी देखने को मिली. दूसरे विश्व युद्ध के समय की विंटेज बाइक भी नजर आई. पुरानी कारों और विंटेज बाइक्स को देखकर लोग अचंभित रह गए. कार और बाइक के साथ लोगों ने जमकर सेल्फी ली. हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से यह विंटेज कार रैली निकाली गई. प्रमुख सचिव गृह व सूचना संजय प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर विंटेज कार और बाइक रैली को रवाना किया.
लखनऊ के हजरतगंज चौराहे से रूमी गेट, 1090 चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक विंटेज कार और बाइक रैली निकाली गई. रैली को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े. 40 विंटेज कार और पांच विंटेज बाइक रैली में शामिल हुईं. रैली में 1923 की बेबी ऑस्टिन और 1927 की फोर्ड कार भी नजर आई. लखनऊ के राजीव कुमार यादव के पास 100 साल से ज्यादा पुरानी बेबी ऑस्टिन कार है.
1927 मॉडल की फोर्ड कार चमचमाती दिखी : राजीव कुमार ने बताया, 1989 से बेबी ऑस्टिन कार मेरे पास है. रोज इसकी सफाई करता हूं. इस कार का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल काम के लिए करता हूं, नहीं तो इसे गैराज के बाहर भी नहीं निकालता. लखनऊ के अब्दुल हफीज के पास 1927 मॉडल की फोर्ड कार है. हफीज का कहना है कि यह कार इतनी अच्छी चलती है जितनी आज की कारें नहीं चलती होंगी.
विश्व युद्ध के पहले की बीएसए बाइक के साथ लोगों ने ली सेल्फी : लखनऊ के ही रहने वाले फहद अली के पास दूसरे विश्व युद्ध के पहले की बीएसए बाइक है. इंग्लैंड के सैनिक यह बाइक इस्तेमाल करते थे. फहद भी अपनी बाइक के साथ इस विंटेज रैली में शामिल हुए. बाइक को देखते ही लोग सेल्फी लेने लगे. लखनऊ के रहने वाले अनुज राजपूत के पास फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख से खरीदी गई विंटेज कार आज भी मौजूद है. अनुज का कहना है कि उनके बड़े पिता ने यह कार आशा पारेख से खरीदी थी. आज तक संभाल कर रखी है.
20 किमी तक निकली रैली : यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 20 किलोमीटर की इस विंटेज कार/बाइक रैली का शुभारंभ करते हुए प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का यह अभिनव प्रयास है. इससे लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक होंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
उन्होंने कहा, समय-समय पर इस तरह की रैली आयोजित कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. विंटेज कार, बाइक रैली का यह एडिशन काफी शानदार है. इन कारों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है. इनके मेंटेनेंस में पैसा तो लगता ही है मेहनत भी बहुत लगती है. अच्छी कंडीशन में गाड़ियां देखकर बहुत अच्छा लग रहा है.
