फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें, मंत्री विपुल गोयल ने दिखाई हरी झंडी, बोले- "धरोहर संभालना जरूरी"

फरीदाबाद में विंटेज कार रैली निकाली गई. मंत्री विपुल गोयल ने कारों को हरी झंडी दिखाई.

Vintage Car Rally in Faridabad
सड़कों पर दौड़ी विंटेज कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 9, 2026 at 10:10 AM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद में विंटेज गाड़ियों की भव्य रैली निकाली गई, जिसमें पुरानी और दुर्लभ कारों के शौकीनों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. शहर की सड़कों पर विभिन्न मॉडल की विंटेज कारें आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. इस रैली को हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली के दौरान शहरवासियों ने भी पुरानी कारों की इस अनोखी झलक का आनंद लिया और आयोजन की सराहना की.

विरासत को संभालने का दिया संदेश: रैली के दौरान मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि, "अगर हम अपने इतिहास, विरासत और धरोहर को अच्छे तरीके से संभालकर रखेंगे तो वह भविष्य में भी गौरव का कारण बनेंगी. विंटेज गाड़ियों को संभालना आसान नहीं होता, बल्कि उनकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है. इसी तरह समाज में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी देखभाल करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वे हमारे अनुभव और परंपरा की सबसे बड़ी धरोहर हैं."

फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ी विंटेज कारें (ETV Bharat)

अस्पताल के विस्तार पर दी जानकारी: मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के विस्तार को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "मुख्यमंत्री के निर्णय के तहत 200 बेड वाले इस अस्पताल को बढ़ाकर 400 बेड का किया जा रहा है. इसके साथ ही अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है और जल्द ही यहां हार्ट सेंटर को भी पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी."

Vintage Car Rally in Faridabad
मंत्री विपुल गोयल ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)

विपक्ष पर साधा निशाना: इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से बचते हुए सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए. देशहित के मुद्दों पर विपक्ष को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेनी चाहिए. अच्छे कार्यों की सराहना करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, इसलिए विपक्ष को हताशा और निराशा में केवल आलोचना करने के बजाय रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए."

