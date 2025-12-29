ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरा विंटेज कारों का काफिला, क्रिसमस-नववर्ष पर दिखा उत्सव का रंग

क्रिसमस और नववर्ष पर चंडीगढ़ में विंटेज कार क्लब की ओर से विंटेज कार ड्राइव का आयोजन किया गया.

Vintage Car Drive Chandigarh
सड़कों पर उतरा विंटेज कारों का काफिला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 29, 2025 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर चंडीगढ़ में विंटेज कार क्लब द्वारा एक भव्य और यादगार विंटेज कार ड्राइव का आयोजन किया गया. यह ड्राइव रविवार सुबह क्लब प्रबंधन की देखरेख में संपन्न हुई. कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को उत्सव के अवसर पर एकजुट करना और मोटरिंग संस्कृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना था. इस दौरान बड़ी संख्या में क्लब सदस्यों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया.

सजी-धजी कारों ने माहौल को किया आकर्षक: कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे सेक्टर-10 स्थित म्यूज़ियम के सामने पार्किंग स्थल पर हुई. यहां क्लब के सभी सदस्य अपनी खूबसूरत विंटेज कारों के साथ एकत्र हुए. रंग-बिरंगी और सजी-धजी कारों ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया.सदस्यों के बीच आपसी मेल-मुलाकात, बातचीत और उत्सव की खुशी साफ दिखाई दे रही थी.

Vintage Car Drive Chandigarh
चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरा विंटेज कारों का काफिला (ETV Bharat)

रैली को दिखाई गई हरी झंडी: क्लब प्रबंधन द्वारा औपचारिक रूप से रैली को ठीक 11:00 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसके बाद विंटेज कारों का काफिला निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा. रैली सेक्टर-10 से मध्य मार्ग होते हुए सेक्टर-16 अस्पताल और पीजीआई से होकर गुजरी. सड़क के दोनों ओर मौजूद लोग इन विंटेज कारों को देखकर खासा उत्साहित नजर आए.

विंटेज कारों का काफिला (ETV Bharat)

तय मार्ग पर अनुशासित ड्राइव: रैली ओमैक्स टॉवर के पास से गुजरते हुए टी-जंक्शन पर कुराली की ओर मुड़ी. लगभग 5 किलोमीटर की ड्राइव के बाद सभी वाहन सिसवां–कुराली रोड स्थित टंडूरी रिज़ॉर्ट पहुंचे. यह रिज़ॉर्ट इंडियन पेट्रोल पंप के सामने सड़क के दाईं ओर स्थित है. कुल मिलाकर यह यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की रही, जिसे सभी प्रतिभागियों ने पूरी सुरक्षा और अनुशासन के साथ पूरा किया.

रिज़ॉर्ट में गर्मजोशी भरा स्वागत: टंडूरी रिज़ॉर्ट पहुंचने पर सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. यहां सदस्यों ने एक-दूसरे को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दीं. इसके बाद सामूहिक लंच का आयोजन हुआ, जिसमें स्वादिष्ट भोजन के साथ सभी ने खुशनुमा समय बिताया और आपसी संबंधों को और मजबूत किया.

क्लब प्रबंधन ने जताया आभार: क्लब प्रबंधन ने कार्यक्रम की सफलता पर सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन मनोरंजन के साथ-साथ सदस्यों के बीच भाईचारे, सहयोग और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं.वहीं, सदस्यों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करने की उम्मीद जताई.

ये भी पढ़ें:रीदाबाद में मां का दर्द देख रो पड़े लोग, बेटी का शव मॉर्च्यूरी से उठाकर भागी, जिंदा होने की आस थी

TAGGED:

CHANDIGARH VINTAGE CAR DRIVE
CHANDIGARH VINTAGE CAR CLUB
CHRISTMAS NEW YEAR CAR RALLY
VINTAGE CARS CHANDIGARH
VINTAGE CAR DRIVE CHANDIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.