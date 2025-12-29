ETV Bharat / state

चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरा विंटेज कारों का काफिला, क्रिसमस-नववर्ष पर दिखा उत्सव का रंग

चंडीगढ़: क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर चंडीगढ़ में विंटेज कार क्लब द्वारा एक भव्य और यादगार विंटेज कार ड्राइव का आयोजन किया गया. यह ड्राइव रविवार सुबह क्लब प्रबंधन की देखरेख में संपन्न हुई. कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्यों को उत्सव के अवसर पर एकजुट करना और मोटरिंग संस्कृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देना था. इस दौरान बड़ी संख्या में क्लब सदस्यों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया. सजी-धजी कारों ने माहौल को किया आकर्षक: कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे सेक्टर-10 स्थित म्यूज़ियम के सामने पार्किंग स्थल पर हुई. यहां क्लब के सभी सदस्य अपनी खूबसूरत विंटेज कारों के साथ एकत्र हुए. रंग-बिरंगी और सजी-धजी कारों ने माहौल को और भी आकर्षक बना दिया.सदस्यों के बीच आपसी मेल-मुलाकात, बातचीत और उत्सव की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरा विंटेज कारों का काफिला (ETV Bharat) रैली को दिखाई गई हरी झंडी: क्लब प्रबंधन द्वारा औपचारिक रूप से रैली को ठीक 11:00 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसके बाद विंटेज कारों का काफिला निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा. रैली सेक्टर-10 से मध्य मार्ग होते हुए सेक्टर-16 अस्पताल और पीजीआई से होकर गुजरी. सड़क के दोनों ओर मौजूद लोग इन विंटेज कारों को देखकर खासा उत्साहित नजर आए.