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हांसीः सिंचाई विभाग के EE विनोद वर्मा के समर्थन में उतरे कर्मचारी, मंगलवार तक निलंबन वापस नहीं होन पर आंदोलन की चेतावनी

सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विनोद वर्मा हुए सस्पेंड ( ETV Bharat )