हांसीः सिंचाई विभाग के EE विनोद वर्मा के समर्थन में उतरे कर्मचारी, मंगलवार तक निलंबन वापस नहीं होन पर आंदोलन की चेतावनी
बिना टेंडर के पाइपलाइन परियोजना का कार्य कराने के आरोप में सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विनोद वर्मा को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है.
Published : July 24, 2026 at 5:29 PM IST
हांसीः हाल ही में 25 अवैध ट्यूबवेलों पर कार्रवाई कर सुर्खियों में आए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यकारी अभियंता विनोद वर्मा को हरियाणा सरकार ने सस्पेंड कर दिया है. उन पर बिना टेंडर 8 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजना का काम करवाने के आरोप है. इस फैसले के विरोध में अब नहरी विभागीय कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है. कर्मचारियों ने निलंबन वापस नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
आदमपुर के साथ हांसी डिवीजन के प्रभार में थे विनोद वर्माः आपको बता दे कि हरियाणा सरकार ने 23 जुलाई 2026 को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया. इनमें आदमपुर डिवीजन के कार्यकारी अभियंता विनोद कुमार वर्मा, एसओ अक्षय और एसई विमल कुमार शामिल हैं. आरोप है कि बिना टेंडर करीब 8 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजना का कार्य कराया गया. विनोद वर्मा आदमपुर के साथ-साथ हांसी डिवीजन का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे. हाल ही में उन्होंने हांसी में अवैध रूप से लगाए गए 25 ट्यूबवेलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर बड़ी कार्रवाई की थी, जिससे वह चर्चा में आए थे.
कर्मचारियों ने कार्यपालक अभियंता को बताया निर्दोषः निलंबन के बाद सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन उनके समर्थन में उतर आई है. हांसी जिला प्रधान अशोक यादव ने कहा कि "कार्यकारी अभियंता ने कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया. कई महीनों से लंबित मेडिकल क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ी और वेतन संबंधी मुद्दों पर भी उन्होंने आवाज उठाई. विनोद कुमार निर्दोष हैं. उनको बेजवाह फंसाया जा रहा है."
मंगलवार तक जिया अल्टीमेटमः यूनियन का कहना है कि "यदि मंगलवार तक सरकार ने मामले का समाधान नहीं किया तो पूरे हरियाणा की सिंचाई विभाग यूनियनों और जिला प्रधानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा." कर्मचारियों का कहना है कि "जो अधिकारी उनके हकों की लड़ाई लड़ रहा था, उसके खिलाफ हुई कार्रवाई का वे विरोध करेंगे."