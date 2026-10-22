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बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा- "अखिलेश यादव का PDA का सपना कभी पूरा नहीं होगा"

विनोद तावड़े: प्रदेश को दंगों और अराजकता में झोंकने वाले अखिलेश यादव का PDA का सपना कभी पूरा नहीं होगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसकी मुख्य वजह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा रही है. अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने और वहां जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद सियासी हमला बोला है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश को दंगों और अराजकता की आग में झोंकने वाले अखिलेश यादव का पीडीए का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सपा प्रमुख का तुष्टीकरण और अपनी पार्टी के दागी नेताओं से जेल जाकर मिलना उनकी असली प्राथमिकताओं को खुलकर उजागर कर रहा है.