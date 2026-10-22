बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा- "अखिलेश यादव का PDA का सपना कभी पूरा नहीं होगा"

बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा- "अखिलेश यादव का PDA का सपना कभी पूरा नहीं होगा"
अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचकर आजम खान से मिलने पर बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने सियासी हमला बोला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:24 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसकी मुख्य वजह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा रही है. अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने और वहां जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद सियासी हमला बोला है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश को दंगों और अराजकता की आग में झोंकने वाले अखिलेश यादव का पीडीए का सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे सपा प्रमुख का तुष्टीकरण और अपनी पार्टी के दागी नेताओं से जेल जाकर मिलना उनकी असली प्राथमिकताओं को खुलकर उजागर कर रहा है.
एक साल बाद रामपुर पहुंचे अखिलेश और आजम से हुई मुलाकात: ठीक एक साल के लंबे अंतराल के बाद गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक रामपुर पहुंचे और सीधे जिला कारागार जाकर पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात की. जेल के भीतर दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक गुप्त और लंबी बातचीत चली, जिसके बाद अखिलेश यादव बाहर आए.
बाहर आते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार किया. मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराना है और सपा का हर एक कार्यकर्ता इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है.
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