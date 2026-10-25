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यूपी चुनाव 2027 से पहले नए समीकरण! बीजेपी प्रभारी के सामने जुटे दो धुरंधर

UP चुनाव 2027: अयोध्या से आई चौंकाने वाली तस्वीर! ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के अयोध्या दौरे के दौरान गोसाईंगंज के विधायक अभय सिंह और पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी का एक साथ नजर आना चर्चा का विषय बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर तावड़े के स्वागत के दौरान दोनों नेता भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उनके साथ दिखाई दिए. एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की. अवध क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक के बीच दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.



एक मंच पर दिखे अभय सिंह और खब्बू तिवारी (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनावी रणनीति: विनोद तावड़े अयोध्या में भाजपा संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पहुंचे हैं. दौरे के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन-पूजन किया. इसके बाद वह भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए.

अवध क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ बैठक करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी अयोध्या पहुंचे हैं. जहां सबसे पहले उन्होंने सभी पदाधिकारी के साथ राम मंदिर में दर्शन किया है और बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर जिम्मेदारी दी गई है.- अभय कुमार, बीजेपी नेता