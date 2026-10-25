यूपी चुनाव 2027 से पहले नए समीकरण! बीजेपी प्रभारी के सामने जुटे दो धुरंधर
एक मंच पर दिखे अभय सिंह और खब्बू तिवारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:23 PM IST
अयोध्या: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के अयोध्या दौरे के दौरान गोसाईंगंज के विधायक अभय सिंह और पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी का एक साथ नजर आना चर्चा का विषय बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर तावड़े के स्वागत के दौरान दोनों नेता भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उनके साथ दिखाई दिए. एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय दोनों नेताओं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की. अवध क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक के बीच दोनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.
चुनावी रणनीति: विनोद तावड़े अयोध्या में भाजपा संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में पहुंचे हैं. दौरे के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन-पूजन किया. इसके बाद वह भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए.
अवध क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ बैठक करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी अयोध्या पहुंचे हैं. जहां सबसे पहले उन्होंने सभी पदाधिकारी के साथ राम मंदिर में दर्शन किया है और बैठक कर आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर जिम्मेदारी दी गई है.- अभय कुमार, बीजेपी नेता
मीटिंग में क्या हुआ: बैठक में अवध क्षेत्र के 15 जिलों से आए जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों के साथ संगठन की स्थिति, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है. इसके बाद अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्रीय बैठक प्रस्तावित है. आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपे जाने की भी संभावना है.
कौन हैं दोनों धुरंधर: गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और पूर्व विधायक खब्बू तिवारी अवध क्षेत्र की राजनीति में प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं. छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाले खब्बू तिवारी ने क्षेत्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी राजनीतिक सक्रियता और समर्थकों के बीच पकड़ की चर्चा अक्सर होती रही है तो वहीं बाहुबलियों में अभय सिंह का नाम जरूर आता है. अवध क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. संगठनात्मक बैठकों में उनकी मौजूदगी और अन्य प्रभावशाली नेताओं के साथ उनकी नजदीकी भी सियासी चर्चाओं को हवा देती है.
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