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अयोध्या: बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने ली बैठक, 2027 चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लिया

अयोध्या: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने अयोध्या पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक की. शहर के एक होटल में हुई इस बैठक में अवध प्रांत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान व पूर्व मेयर मौजूद रहे. हालांकि इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि इसमें मौजूदा विधायकों को शामिल नहीं किया गया. इस बैठक को आने वाले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.

संभावित उम्मीदवारों पर लिया गया फीडबैक: राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि विनोद तावड़े ने अयोध्या जिले की सभी पांचों विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया.

उन्होंने संभावित प्रत्याशियों के नाम और जमीनी माहौल को लेकर बंद कमरे में विस्तार से चर्चा की. हालांकि बैठक में क्या-क्या बातचीत हुई, इसे लेकर संगठन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इस गुप्त बैठक के बाद तावड़े शहर में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हो गए.

पीएम मोदी के 25 वर्षों पर निकली पदयात्रा: बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'सेवा संकल्प अभियान' की शुरुआत हुई. इस अभियान के तहत सहादतगंज के फॉरएवर लॉन से एक भव्य 'सेवा ज्योति पदयात्रा' का शुभारंभ हुआ. यात्रा से ठीक पहले कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी उद्बोधन का लाइव प्रसारण सुना. इसके बाद सेवा ज्योति को प्रज्वलित किया गया और पदयात्रा रामपथ के गरुड़ द्वार की तरफ आगे बढ़ी.

राजनीति हमारे लिए सत्ता नहीं, समाज सेवा: इस भव्य पदयात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और रास्ते भर नारे गूंजते रहे. कार्यक्रम के दौरान विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के विचारों को सामने रखा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह समाज सेवा का एक मजबूत माध्यम है. उन्होंने बताया कि इस अभियान के जरिए अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंदों तक पहुंचकर जनसेवा के काम लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं.

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