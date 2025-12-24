विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार, वरिष्ठ साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन
मारवाड़ी श्मशान घाट में विनोद कुमार शुक्ल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 24, 2025 at 11:49 AM IST|
Updated : December 24, 2025 at 12:28 PM IST
रायपुर: वरिष्ठ साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मारवाड़ी श्मशान घाट में किया गया. साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला के बेटे सारस्वत शुक्ला ने उन्हें मुखाग्नि दी.
जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया. अंतिम संस्कार से पहले मारवाड़ी मुक्ति धाम बूढ़ा तालाब में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इस दौरान मुक्ति धाम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि दी. सांसद बृज मोहन अग्रवाल, कांग्रेस नेता और पूर्व मेयर प्रमोद दुबे, विधायक अनुज शर्मा, बिलासपुर के कवि और साहित्यकार राम कुमार तिवारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर कलेक्टर, एसएसपी, जिला पंचायत के सीईओ, एसडीएम सहित कई साहित्यकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.
88 साल की उम्र में विनोद कुमार शुक्ल ने ली अंतिम सांस
विनोद कुमार शुक्ल को कुछ दिन पहले ही देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया था. लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे विनोद कुमार शुक्ल का इलाज पिछले कई दिनों से रायपुर एम्स में चल रहा था. उनके निधन से न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि संपूर्ण देश का साहित्य जगत शोकाकुल है.
विनोद कुमार शुल्क का लेखन आम आदमी के जीवन, प्रकृति, मनुष्य की भीतरी संवेदनाओं और सामाजिक यथार्थ को अत्यंत सहजता और गहराई के साथ प्रस्तुत करता रहा. वे अक्सर कहते थे कि उन्हें अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है.
विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख रचनाएं
- नौकर की कमीज
- खिलेगा तो देखेंगे
- दीवार में एक खिड़की रहती थी
- एक छुपी जगह