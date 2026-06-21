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World Music Day: लोक यात्रा के जरिए राजस्थान की विरासत को सहेज रहे विनोद जोशी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों में बसता है लोक जीवन का संगीत

विश्व संगीत दिवस पर लोक संगीत को संजो रहे विनोद जोशी ईटीवी भारत से रूबरू हुए. जयपुर से अश्विनी पारीक की रिपोर्ट..

दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने की अनूठी मुहिम
दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने की अनूठी मुहिम (फोटो ईटीवी भारत gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : June 21, 2026 at 1:55 PM IST

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जयपुर : आधुनिकता और तकनीक के इस दौर में जहां संगीत भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों तक सीमित होता जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदियों पुरानी लोक परंपराओं को सहेजने में जुटे हुए हैं. राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से निकलकर जयपुर पहुंचे विनोद जोशी इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण नाम हैं. ‘जाजम फाउंडेशन’ के माध्यम से वे न केवल लोक संगीत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि लोक कलाकारों को पहचान दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं.

विश्व संगीत दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में विनोद जोशी ने अपने फाउंडेशन में संग्रहित राजस्थान के दुर्लभ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की विस्तृत जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि ये वाद्य यंत्र केवल संगीत पैदा करने के साधन नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के लोक जीवन, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संरचना के जीवंत दस्तावेज हैं. सदियों से ये वाद्य यंत्र विशेष जातियों और समुदायों से जुड़े हुए हैं, जो इन्हें खुद तैयार करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि आज भले ही आधुनिक वाद्य यंत्रों का प्रभाव बढ़ गया हो, लेकिन जब कलाकार इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मंच पर उतरते हैं, तो श्रोता स्वतः ही भाव-विभोर हो जाते हैं. इन वाद्य यंत्रों की ध्वनि में केवल सुर नहीं, बल्कि इतिहास, परंपरा और लोक जीवन की गहराई झलकती है.

जानें दुर्लभ वाद्य यंत्रों की कहानी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जानें
दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जानें (फोटो ईटीवी भारत GFX)

हर वाद्य यंत्र की अपनी पहचान, अपना संदर्भ : विनोद जोशी के अनुसार, राजस्थान के हर वाद्य यंत्र का अपना एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है. ये वाद्य यंत्र केवल संगीत के लिए नहीं, बल्कि विशेष अवसरों, रीति-रिवाजों और धार्मिक आयोजनों से जुड़े होते हैं. उदाहरण के तौर पर, सहरिया समुदाय की ओर से बजाया जाने वाला ‘धूम धड़ाका’ वाद्य यंत्र आज अपनी मूल पहचान खोने की कगार पर है. कभी यह समुदाय की पहचान और उत्सवों का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता जा रहा है. उनका मानना है कि इन वाद्य यंत्रों में केवल ध्वनि नहीं, बल्कि लोक जीवन का सार छिपा होता है. अगर इन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर से वंचित रह जाएंगी.

दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जानें
दुर्लभ वाद्य यंत्रों के बारे में जानें (फोटो ईटीवी भारत GFX)

म्यूजियम’ नहीं, बल्कि ‘लोक यात्रा’ है यह संग्रह : विनोद जोशी अपने इस अनूठे संग्रह को ‘म्यूजियम’ नहीं बल्कि ‘लोक यात्रा’ कहते हैं. इसके पीछे उनका स्पष्ट तर्क है कि यह केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा की यात्रा है, जो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य तक निरंतर चलती रहती है. वे कहते हैं कि राजस्थान की संस्कृति, इतिहास और संगीत को जीवित रखने के लिए जरूरी है कि समाज के बीच इन वाद्य यंत्रों की अहमियत को समझाया जाए और नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए.

दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने की अनूठी मुहिम
दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने की अनूठी मुहिम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

500 से 700 साल पुरानी कारीगरी का जीवंत उदाहरण : भोपा समुदाय के ‘मसक’ वाद्य यंत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने इसकी विशेषता समझाई. यह वाद्य यंत्र पूरी बकरी की खाल से तैयार किया जाता है और इसकी संरचना में बकरी के शरीर की आकृति भी स्पष्ट दिखाई देती है. लगभग 500 से 700 वर्ष पहले विकसित इस वाद्य यंत्र में एक ओर फूंक मारकर हवा भरी जाती है, जबकि दूसरी ओर बांसुरीनुमा पाइप लगाया जाता है. दोनों के संतुलन से जो ध्वनि निकलती है, वह बेहद मधुर और अनूठी होती है. उन्होंने बताया कि उस समय आधुनिक रसायन या चिपकाने वाले पदार्थ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए कारीगर पेड़ों से निकलने वाले प्राकृतिक गोंद का उपयोग करते थे. यह दर्शाता है कि उस दौर के कारीगर न केवल कुशल थे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते थे.

पुरानी लोक परंपराओं को ज़िंदा रखे हैं विनोद जोशी
पुरानी लोक परंपराओं को ज़िंदा रखे हैं विनोद जोशी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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लोक संगीत और दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेज रहा 'जाजम फाउंडेशन'
लोक संगीत और दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेज रहा 'जाजम फाउंडेशन' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

परंपरा, समुदाय और संगीत का अनोखा संगम : राजस्थान में कई वाद्य यंत्र ऐसे हैं, जो विशेष समुदायों की पहचान बन चुके हैं. जैसे पाबूजी की कथा का वाचन करने वाले भोपा-भोपी ‘रावण हत्था’ बजाते हैं, वहीं कालबेलिया समुदाय ‘पुंगी’ का उपयोग करता है, जिसे लौकी और लकड़ी से पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है. इसी तरह लांगा समाज में भी विभाजन देखने को मिलता है. सिंधी लांगा जहां सारंगी बजाते और गाते हैं, वहीं सूरनैया लांगा केवल ‘सुरींदा’ वाद्य यंत्र बजाने में विशेषज्ञ होते हैं. यह विविधता राजस्थान के लोक संगीत को और भी समृद्ध बनाती है.

सदियों पुरानी लोक परंपराओं को ज़िंदा रखे हैं विनोद जोशी
सदियों पुरानी लोक परंपराओं को ज़िंदा रखे हैं विनोद जोशी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

तकनीक के दौर में परंपरा को बचाने की चुनौती : विनोद जोशी का कहना है कि आज भले ही तकनीक और विज्ञान ने संगीत की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया हो, लेकिन पिछले 500 वर्षों में लोक संगीत को स्थापित करने के लिए कोई नया वाद्य यंत्र विकसित नहीं हुआ है. इसका मतलब यह है कि हमारी परंपराएं पहले से ही इतनी समृद्ध और परिपूर्ण रही हैं कि उन्हें बदलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई.

लुप्त होते वाद्य यंत्रों का संरक्षण
लुप्त होते वाद्य यंत्रों का संरक्षण (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

नई पीढ़ी से जुड़ाव ही संरक्षण का रास्ता : अंत में उन्होंने अपील की कि लोक संगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बचाने के लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को इससे जोड़ा जाए. स्कूलों, कॉलेजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन वाद्य यंत्रों को स्थान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, तब तक ही उसकी पहचान बनी रहेगी. लोक संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का आईना है, जिसे सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है.

राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्र
राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्र (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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Last Updated : June 21, 2026 at 1:55 PM IST

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