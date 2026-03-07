ETV Bharat / state

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- यूनिवर्सिटी कैंपस से खत्म करेंगे नफरती राजनीति

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने मीडिया से कहा कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि उसके आम कार्यकर्ता, गरीब, किसान, मजदूर के बेटे को राहुल गांधी ने इतना बड़ा मौका दिया. मेरे जैसे साधारण परिवार के लड़के को, जिसने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू की, उसे एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया. ऐसा कांग्रेस में ही संभव है. अगर गरीब का बच्चा मेहनत करे तो बहुत आगे जा सकता है. जाखड़ बोले, इसके लिए राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताता हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी. हम नौजवानों और छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे. देश में लोकतंत्र और संविधान कायम रहना चाहिए.

जयपुर: कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ का दिल्ली से पहली बार जयपुर पहुंचने पर शनिवार को यहां भव्य स्वागत किया गया. एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से राजस्थान विश्वविद्यालय तक जगह-जगह जाखड़ का स्वागत किया और जमकर नारे लगाए. विनोद जाखड़ दोपहर 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें रिसीव करने बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे, जो लगातार नारे लगा रहे थे.

छात्रसंघ चुनाव के लिए लड़ाई लड़ेंगे: जाखड़ ने कहा कि हमने राजस्थान में नशे के खिलाफ अभियान चलाया था. छात्रसंघ चुनाव हो या अन्य मुद्दे, एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष रहते लड़ाई लड़ी. कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए कदम उठाया है. हम कर्नाटक सरकार के कदम का स्वागत करते हैं. राजस्थान में भी छात्रसंघ चुनाव के लिए लड़ाई लड़ेंगे.

प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं चल सकती: केरल फाइल्स को लेकर जाखड़ ने कहा कि सच्चाई यही है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश में नफरत की राजनीति नहीं चल सकती है. यह देश गांधी, अंबेडकर और नेहरू का है. जहां अमन और भाईचारा सिखाया जाता है. यह गौतम बुद्ध का देश है, जहां अहिंसा की बात होती है. भाई को भाई से गले लगाने की शुरुआत करनी चाहिए. प्रोपोगेंडा फिल्मों से कुछ नहीं होने वाला.

राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया: उन्होंने कहा कि आज विश्वविद्यालय कैंपस में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन हम नफरती माहौल के खिलाफ खड़े होंगे. हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे. विश्वविद्यालय में ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए. हम इसे खत्म करेंगे. राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम दिया है. एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही हम राजस्थान एनएसयूआई अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी और प्रभारी कन्हैया कुमार के साथ बैठक करेंगे. उसमें तय करेंगे कि आगे क्या करना है.

