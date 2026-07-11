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बदरीनाथ दान चढ़ावा चोरी मामला, भाजपा ने कहा- गोदियाल के समय हुआ था निलंबित कर्मी स्थायी, सामने से भी आया जवाब

देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) में नियुक्तियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. भाजपा ने पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर नियुक्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि, चंदा चोरी प्रकरण में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के एक वैयक्तिक सहायक का निलंबन हुआ है. उस कर्मचारियों की नियुक्ति वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद (2012 से 2017) पर रहते हुए 2014 में स्थाई हुई थी. इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी गणेश गोदियाल की बनती है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.