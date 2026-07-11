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बदरीनाथ दान चढ़ावा चोरी मामला, भाजपा ने कहा- गोदियाल के समय हुआ था निलंबित कर्मी स्थायी, सामने से भी आया जवाब

बदरीनाथ दान चोरी मामले में विनोद चमोली और गणेश गोदियाल ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए.

BADRINATH DONATION THEFT CASE
बदरीनाथ दान चढ़ावा चोरी मामला (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 5:38 PM IST

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देहरादून: बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) में नियुक्तियों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. भाजपा ने पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर नियुक्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि, चंदा चोरी प्रकरण में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के एक वैयक्तिक सहायक का निलंबन हुआ है. उस कर्मचारियों की नियुक्ति वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष पद (2012 से 2017) पर रहते हुए 2014 में स्थाई हुई थी. इसलिए सबसे पहले जिम्मेदारी गणेश गोदियाल की बनती है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

जब जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर गोदियाल का कार्यकाल भी इसमें सम्मिलित होगा. इसलिए सबसे पहले गणेश गोदियाल को माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बीकेटीसी में स्थाई किया था, जो बाद में चोर साबित हुआ और कार्रवाई चल रही है. सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत संवेदनशील रही है. इसलिए सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
-विनोद चमोली, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा-

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विनोद चमोली के बयान पर पलटवार किया.

उनके कार्यकाल में कर्मचारियों को स्थाई करने की पूरी प्रक्रिया नीति और नियमों के आधार पर की गई थी. इसको लेकर किसी भी तरह से पिक एंड चूज की नीति नहीं अपनाई गई थी. अपने कार्यकाल में कई वर्षों से समिति में कार्यरत कर्मचारियों को एक नीति बनाकर परमानेंट करने का काम किया था.
-गणेश गोदियाल, पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष-

गणेश गोदियाल ने विनोद चमोली के बयान का हास्यास्पद उत्तर देते हुए कहा कि,

'चमोली का यह कहना कि गणेश गोदयाल ने निलंबित कर्मचारी को स्थाई किया था. इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए'.

उन्होंने कटाक्ष किया कि, कोई व्यक्ति अगर स्मार्ट सिटी मामले पर दोषी हो जाता है, तो इसका अर्थ यह लगाया जाए कि उस व्यक्ति के मां-बाप उसकी पैदाइश के लिए माफी मांगे.

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