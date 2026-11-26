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अंकिता भंडारी चैट सार्वजनिक प्रकरण, FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे विनोद आर्य

FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे विनोद आर्य ( PHOTO-ETV Bharat )

दरअसल, 25 नवंबर बुधवार शाम अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी शिकायत लेकर देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे. उन्होंने अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) से मुलाकात कर विनोद आर्य और उनके वकील अनुज पुंडीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अंकिता भंडारी की निजी व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक किया गया है. इस मामले में थाना राजपुर में विनोद आर्य और उनके वकील के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी. उसके बाद जीरो एफआईआर को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए हरिद्वार नगर कोतवाली ट्रांसफर कर दिया गया.