विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 17 कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी, यह है पूरा मामला
हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से 17 शिक्षककेत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
Published : April 5, 2026 at 8:31 PM IST
हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से 17 शिक्षककेत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें से ज्यादातर लोग औचक निरीक्षण के दौरान अपने-अपने दफ्तर में बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित पाए गए थे. इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलसचिव डॉ. प्रणिता ने बताया कि कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं और बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं. इसकी मौखिक शिकायत लगातार मिल रही थी.
दूसरे कर्मचारियों पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव
मौखिक शिकायत पर कार्रवाई करने से पूर्व औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान जो लोग बिना लिखित सूचना के अनुपस्थित पाए गए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है. इन्होंने आगे बताया कि यह गलत परिपाटी है और इससे विश्वविद्यालय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था. इसके साथ ही ऐसे लोगों के कारण समय पर आकर निष्ठा के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी मनोबल टूटता है.
अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए?
विश्वविद्यालय का कोई भी कार्य प्रभावित होता है तो उसका सीधा नुकसान हमारे विद्यार्थियों को होता है. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से पूछा गया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए?. उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है. उनका उत्तर संतोषजनक नहीं होने से इस मसले पर विश्वविद्यालय के कुलपति को अवगत कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रभारी कुलपति डॉ. रेनू बोस को कुलपति कक्ष में नहीं बैठने देने की घटना से वह काफी आहत है. कुलपति प्रो. चंद्र भूषण शर्मा को जाना है, वह विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विशेषकर सभी महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान भाव रखते हैं. इन्होंने इस तरह का आदेश दिया है, यह विश्वास नहीं किया जा सकता है.
ऐसे अमर्यादित आचरण के लिए दोषी कर्मचारी विश्वविद्यालय सेवा में नहीं हैं. अनुबंध पर उनकी नियुक्ति हुई है. विश्वविद्यालय की सारी गोपनीयता और कुलपति कार्यालय में अपनी पदस्थापना का दुरुपयोग का इन पर गंभीर आरोप है. उनके आचरण से विश्वविद्यालय की काफी बदनामी हुई है.
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