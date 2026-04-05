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विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 17 कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी, यह है पूरा मामला

हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय की ओर से 17 शिक्षककेत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसमें से ज्यादातर लोग औचक निरीक्षण के दौरान अपने-अपने दफ्तर में बिना छुट्टी लिए अनुपस्थित पाए गए थे. इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलसचिव डॉ. प्रणिता ने बताया कि कुछ कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं और बिना सूचना के अनुपस्थित रहते हैं. इसकी मौखिक शिकायत लगातार मिल रही थी.

दूसरे कर्मचारियों पर पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव

मौखिक शिकायत पर कार्रवाई करने से पूर्व औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान जो लोग बिना लिखित सूचना के अनुपस्थित पाए गए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है. इन्होंने आगे बताया कि यह गलत परिपाटी है और इससे विश्वविद्यालय के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था. इसके साथ ही ऐसे लोगों के कारण समय पर आकर निष्ठा के साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों का भी मनोबल टूटता है.

अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए?

विश्वविद्यालय का कोई भी कार्य प्रभावित होता है तो उसका सीधा नुकसान हमारे विद्यार्थियों को होता है. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से पूछा गया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए?. उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है. उनका उत्तर संतोषजनक नहीं होने से इस मसले पर विश्वविद्यालय के कुलपति को अवगत कराया जाएगा.