गोंडा में बवाल: विनेश फोगाट पर 14 दिन का बैन, कुश्ती संघ ने मैट पर उतरने से किया मना
गोंडा में नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट को खेलने से रोक दिया गया. विनेश ने इसे करियर खत्म करने की साजिश बताया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 10:37 PM IST
गोंडा: महिला पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है. गोंडा के नंदिनी नगर स्टेडियम में हो रही तीन दिवसीय नेशनल ओपन रैंकिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंची विनेश फोगाट को खेलने से रोक दिया गया.
कुश्ती संघ ने विनेश को 14 दिनों का 'कारण बताओ' नोटिस जारी करते हुए उन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बावजूद विनेश फोगाट अपनी दावेदारी पेश करने स्टेडियम पहुंचीं, लेकिन संघ ने उन्हें बिना नोटिस का जवाब दिए मैट पर उतरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया.
मेरा करियर खत्म करने की साजिश: रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ और पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. विनेश ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि मैं फिर से मैट पर उतरकर कुश्ती लड़ूं और मेरा करियर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि जब उन्हें जवाब देने के लिए 14 दिन का समय मिला है, तो उससे पहले उन्हें दोषी मानकर खेलने से रोकना गलत है. विनेश के अनुसार वह चाहती हैं कि प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन हो, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं.
विनेश बोलीं- बृजभूषण के घर में हो रही प्रतियोगिता: विनेश ने कहा कि यह प्रतियोगिता बृजभूषण सिंह के कॉलेज में हो रही है, जहां उन्हीं का आदेश चलता है कि किसे खेलना है और किसे नहीं. उन्होंने बताया कि उन्हें शुक्रवार को नोटिस मिला था और उनके पास जवाब देने का पर्याप्त समय नहीं था. विनेश ने साफ किया कि उन्हें नाडा (NADA) और वाडा (WADA) से क्लीन चिट मिली हुई है और वह केवल मैट पर अपनी तैयारी परखना चाहती हैं. फोगाट का आरोप है कि सिस्टम चाहता है कि वह हार मानकर कुश्ती से संन्यास ले लें.
WFI अध्यक्ष बोले- 'नियमों के खिलाफ कुछ नहीं होगा': कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने विनेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिना नोटिस का जवाब दिए वह टूर्नामेंट नहीं खेल सकतीं. उन्होंने बताया कि विनेश का रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था, लेकिन डेटा चेक करने के बाद अनुशासनहीनता को लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया था. संजय सिंह के अनुसार विनेश यहां आकर खेलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थीं, लेकिन यह WFI के संविधान और नियमों के खिलाफ है. आज कुश्ती सही ढर्रे पर है और देश भर से आए 1400 पहलवान यहां खुश हैं.
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