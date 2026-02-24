ETV Bharat / state

"मंत्री जी तालाब में तैर कर दिखाएं", स्विमिंग पूल के मुद्दे पर विनेश फोगाट और खेल मंत्री में तीखी नोकझोंक, स्पीकर को करना पड़ा हस्तक्षेप

चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा में जुलाना से कांग्रेस विधायक और अंतरराष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों की सुविधाओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने सदन में सवाल किया कि क्या रामराय गांव में स्विमिंग पूल के लिए दो एकड़ जमीन दान दी गई थी और अगर दी गई थी तो वहां स्विमिंग पूल बनाने का कोई प्लान क्यों नहीं है. उन्होंने सरकार से साफ जवाब मांगा कि अगर पूल बनाने का प्रस्ताव नहीं है तो इसके पीछे क्या वजह है. इस सवाल के बाद सदन में खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

मंत्री ने कहा- 'स्विमिंग पूल बनाना व्यवहारिक नहीं': खेल मंत्री गौरव गौतम ने विनेश फोगाट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रामराय गांव में स्विमिंग पूल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि वहां पूल बनाना व्यवहारिक नहीं है. मंत्री के इस जवाब पर विनेश फोगाट ने तुरंत सवाल उठाया और पूछा कि आखिर यह व्यवहारिक क्यों नहीं है. उन्होंने कहा कि गांव में रोज 250 से 300 बच्चे तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं और सुविधाएं नहीं होने की वजह से उन्हें तालाब में अभ्यास करना पड़ता है.

तालाब में प्रैक्टिस से बच्चों को हो रही परेशानी, विनेश ने दिया चैलेंज: विनेश फोगाट ने सदन में कहा कि तालाब में प्रैक्टिस करने से बच्चों को एलर्जी और दूसरी परेशानियां हो रही हैं. उन्होंने मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह खुद उनके साथ गांव चलें और तालाब में तैर कर दिखाएं. उन्होंने कहा कि अगर मंत्री को तैरने के बाद अस्पताल में भर्ती न होना पड़े तो वह अपना दावा छोड़ देंगी. विनेश के इस बयान के बाद सदन में कुछ समय के लिए माहौल गरमा गया और इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई.