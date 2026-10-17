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'मैडम राष्ट्रपति, खुद से पूछिए बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या किया', अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विनेश फोगाट की पोस्ट

VINESH POST REGARDING PRESIDENT ( Vinesh phogat )

जींद: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अंतरराष्ट्रीय पहलवान और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने केंद्र सरकार और पूरी व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर विनेश ने देश में बेटियों की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की स्थिति पर कड़े सवाल उठाए हैं. विनेश का ये बयान अंकिता भंडारी के माता-पिता के लंबे संघर्ष और हाल ही में उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में आया है.

विनेश फोगाट ने क्या लिखा? विनेश फोगाट ने लिखा "कितने शर्म की बात है कि इस देश में एक बेटी के माता-पिता को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, जबकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में भी नहीं है. ज़रा सोचिए उन माता-पिता पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन क्या सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों को उनका दर्द महसूस भी होता है? इस देश में बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, संस्थानों का नियंत्रण उनके हाथों में सौंप दिया जाता है, प्रभाव और ऊंचे पदों की आड़ में उन्हें संरक्षण मिलता है, और जो परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करता है, उसे सालों तक संघर्ष करना पड़ता है. आखिर कब तक बेटियों के परिवार न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? राष्ट्रपति जी, आप तो ख़ुद एक महिला हैं. कभी दिल पे हाथ रख कर पूछना अपने आप से इन देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए आपने अभी तक क्या किया."