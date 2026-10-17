'मैडम राष्ट्रपति, खुद से पूछिए बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या किया', अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विनेश फोगाट की पोस्ट
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अंतरराष्ट्रीय पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने केंद्र सरकार और पूरी व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला.
Published : October 17, 2026 at 9:44 AM IST
जींद: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अंतरराष्ट्रीय पहलवान और हरियाणा के जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने केंद्र सरकार और पूरी व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर विनेश ने देश में बेटियों की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की स्थिति पर कड़े सवाल उठाए हैं. विनेश का ये बयान अंकिता भंडारी के माता-पिता के लंबे संघर्ष और हाल ही में उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबरों की पृष्ठभूमि में आया है.
विनेश फोगाट ने क्या लिखा? विनेश फोगाट ने लिखा "कितने शर्म की बात है कि इस देश में एक बेटी के माता-पिता को न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, जबकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में भी नहीं है. ज़रा सोचिए उन माता-पिता पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन क्या सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों को उनका दर्द महसूस भी होता है? इस देश में बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, संस्थानों का नियंत्रण उनके हाथों में सौंप दिया जाता है, प्रभाव और ऊंचे पदों की आड़ में उन्हें संरक्षण मिलता है, और जो परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करता है, उसे सालों तक संघर्ष करना पड़ता है. आखिर कब तक बेटियों के परिवार न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सत्ता में बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे? राष्ट्रपति जी, आप तो ख़ुद एक महिला हैं. कभी दिल पे हाथ रख कर पूछना अपने आप से इन देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए आपने अभी तक क्या किया."
क्या था अंकिता भंडारी हत्याकांड? पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. 18 सितंबर 2022 की रात वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. 24 सितंबर को SDRF ने उसका शव चीला नहर से बरामद किया. जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक और उसके साथियों ने अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला था. मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई, जिसने पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने इस मामले में तीनों मुख्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
अखाड़े से विधानसभा तक विनेश का सफर: खेल जगत की पहचान-हरियाणा के चरखी दादरी/भिवानी क्षेत्र के बलाली गांव से ताल्लुक रखने वाली विनेश कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीन स्वर्ण (2014, 2018, 2022) और एशियन गेम्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हैं. इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक हासिल किया. 2023 में भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ चले ऐतिहासिक महिला पहलवान आंदोलन में विनेश प्रमुख चेहरे के तौर पर उभरीं. 2024 के पेरिस ओलंपिक के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जींद की जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बनीं.
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