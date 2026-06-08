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जुलाना विधायक विनेश फोगाट का डिप्टी स्पीकर पर पलटवार, बोलीं-"व्यक्तिगत कटाक्ष उनको शोभा नहीं देता, खेल को राजनीति से दूर रखे"

जुलाना विधायक विनेश फोगाट ( ETV Bharat )