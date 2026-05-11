अयोध्या: रामलला का आशीर्वाद लेकर गोंडा रवाना हुईं विनेश फोगाट, बृजभूषण के कॉलेज में खेलेंगी मुकाबला
पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह के कॉलेज में होने वाली कुश्ती प्रतियोगिता से पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 6:30 PM IST
अयोध्या: स्टार पहलवान विनेश फोगाट रविवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचीं. यहां उन्होंने रामलला और हनुमंत लला के चरणों में मत्था टेका. विनेश फोगाट गोंडा के नंदिनीनगर में होने वाले नेशनल ओपन रेसलिंग रैंकिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई.
यह प्रतियोगिता उसी विद्यालय में हो रही है, जिसके संरक्षक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिनसे विनेश की लंबी कानूनी लड़ाई चल रही है. रामलला के दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विनेश ने कहा कि प्रभु राम ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है.
मानसिक दबाव है, लेकिन खेलना मजबूरी: प्रतियोगिता के आयोजन स्थल को लेकर विनेश फोगाट ने अपनी पीड़ा जाहिर की और इसे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में प्रतियोगिता हो रही है, वहां जाना उनके लिए काफी दबाव वाला है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते जहां खेल होगा वहां जाना ही पड़ता है. विनेश के अनुसार उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और अब यह सरकार और सिस्टम को देखना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए ताकि वह देश के लिए पदक जीत सकें.
नोटिस और शायरी वाले पोस्ट पर दिया जवाब: हाल ही में चर्चा में रहे उनके शायराना सोशल मीडिया पोस्ट पर विनेश ने कहा कि वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि रामलला की धरती पर सबकी मनोकामना पूरी होती है और उनकी भी जरूर होगी. कुश्ती संघ द्वारा दिए गए 'कारण बताओ नोटिस' पर पहलवान ने स्पष्ट किया कि उन्हें जवाब देने का मौका मिला है और वह उचित समय पर अपना पक्ष रखेंगी. खेल पर लगे प्रतिबंधों और भविष्य की योजनाओं पर उन्होंने बस इतना कहा कि "देखा जाएगा, खेलती हूं या नहीं."
रामलला के दरबार में जीत की कामना: विनेश फोगाट के अयोध्या दौरे को आगामी प्रतियोगिता के लिए मानसिक शक्ति जुटाने के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि वह रामलला का आशीर्वाद लेकर ही नंदिनीनगर के अखाड़े में कदम रखेंगी. कुश्ती जगत की राजनीति और विवादों के बीच विनेश का गोंडा जाना एक बड़ा साहसी कदम माना जा रहा है. अब प्रशंसकों की नजरें नंदिनीनगर में होने वाली रैंकिंग सीरीज पर टिकी हैं, जहां विनेश अपनी कुश्ती का जौहर दिखाएंगी.
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